13:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с АО «Газпромнефть-Аэро» провело экскурсию для воспитанников детских домов в главной воздушной гавани Кыргызстана. Мероприятие прошло в рамках корпоративной социальной ответственности ОАО «МАМ» и специального проекта АО «Газпромнефть-Аэро».
 
В экскурсии приняли участие 25 детей от 10 до 15 лет из Чуйской школы-интерната для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детского дома «Кара-Балта».
 
Сотрудники столичного аэропорта «Манас» ознакомили детей с основными авиационными профессиями и рассказали, как устроена работа современного аэропорта. Дети посетили службу организации пассажирских перевозок и увидели процесс обслуживания пассажиров в терминале, систему обработки багажа, познакомились с работой аэродромной службы, включая орнитологическую службу, службы аварийно-спасательного противопожарного обеспечения полетов, аэродромной спецтехники и оборудования, а также побывали на авиационно-технической базе, где производится ремонт авиатехники.
Кульминацией дня стала экскурсия на борт воздушного судна авиакомпании Air Manas. Воздушное судно произвело на ребят яркое впечатление, а все желающие смогли посетить кабину пилотов и примерить на себя роль командира самолета.
 
Специалисты топливозаправочного комплекса «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» рассказали, где хранится топливо, как работает централизованная система заправки под перроном, почему самолет заправляют в «крыло», а позже продемонстрировали процесс заправки воздушного судна авиационным топливом.
Насыщенную экскурсию по аэровокзальному комплексу и перрону продолжила интерактивная программа с участием аниматоров. В завершение мероприятия детям подарили корпоративные сувениры от АО «Газпромнефть-Аэро» и ОАО «МАМ». Дети уезжали из аэропорта воодушевленные и полные положительных эмоций.
 
Воспитатель Чуйской школы-интерната А.Кадыралиева выразила благодарность организаторам: «Это была интересная экскурсия. Дети узнали о профессиях специалистов в сфере авиации и авиатопливообеспечения. Уверены, что это будет способствовать социализации, общему развитию детей и мотивации их к учебе».
Справка. Специальный проект АО «Газпромнефть-Аэро» является частью программы социальных инвестиций ПАО «Газпром нефть» «Родные города». Он направлен на социальную адаптацию и профессиональное ориентирование воспитанников детских домов в регионах России и Кыргызстана. Цель — оказать содействие общему развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их мотивации к учебе и получению в перспективе специального образования. Совместно с партнерами в сентябре 2019 года компания провела серию профориентационных экскурсий в аэропортах Санкт-Петербурга, Красноярска, Ульяновска, Екатеринбурга и Бишкека.
 
Ссылка:
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей
В Международном аэропорту «Манас» отметили День комуза
ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту
ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний
ОАО «МАМ»: Причину отравления сотрудников определит Центр госсанэпиднадзора
ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года
В аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс Шарджа — Бишкек — Шарджа
ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года
Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
Популярные новости
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно
Бизнес
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!