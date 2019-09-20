Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с АО «Газпромнефть-Аэро» провело экскурсию для воспитанников детских домов в главной воздушной гавани Кыргызстана. Мероприятие прошло в рамках корпоративной социальной ответственности ОАО «МАМ» и специального проекта АО «Газпромнефть-Аэро».

В экскурсии приняли участие 25 детей от 10 до 15 лет из Чуйской школы-интерната для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детского дома «Кара-Балта».

Сотрудники столичного аэропорта «Манас» ознакомили детей с основными авиационными профессиями и рассказали, как устроена работа современного аэропорта. Дети посетили службу организации пассажирских перевозок и увидели процесс обслуживания пассажиров в терминале, систему обработки багажа, познакомились с работой аэродромной службы, включая орнитологическую службу, службы аварийно-спасательного противопожарного обеспечения полетов, аэродромной спецтехники и оборудования, а также побывали на авиационно-технической базе, где производится ремонт авиатехники.

Кульминацией дня стала экскурсия на борт воздушного судна авиакомпании Air Manas. Воздушное судно произвело на ребят яркое впечатление, а все желающие смогли посетить кабину пилотов и примерить на себя роль командира самолета.

Специалисты топливозаправочного комплекса «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» рассказали, где хранится топливо, как работает централизованная система заправки под перроном, почему самолет заправляют в «крыло», а позже продемонстрировали процесс заправки воздушного судна авиационным топливом.

Насыщенную экскурсию по аэровокзальному комплексу и перрону продолжила интерактивная программа с участием аниматоров. В завершение мероприятия детям подарили корпоративные сувениры от АО «Газпромнефть-Аэро» и ОАО «МАМ». Дети уезжали из аэропорта воодушевленные и полные положительных эмоций.

Воспитатель Чуйской школы-интерната А.Кадыралиева выразила благодарность организаторам: «Это была интересная экскурсия. Дети узнали о профессиях специалистов в сфере авиации и авиатопливообеспечения. Уверены, что это будет способствовать социализации, общему развитию детей и мотивации их к учебе».

Справка. Специальный проект АО «Газпромнефть-Аэро» является частью программы социальных инвестиций ПАО «Газпром нефть» «Родные города». Он направлен на социальную адаптацию и профессиональное ориентирование воспитанников детских домов в регионах России и Кыргызстана. Цель — оказать содействие общему развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их мотивации к учебе и получению в перспективе специального образования. Совместно с партнерами в сентябре 2019 года компания провела серию профориентационных экскурсий в аэропортах Санкт-Петербурга, Красноярска, Ульяновска, Екатеринбурга и Бишкека.