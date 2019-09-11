Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей

В Иссык-Кульской области 5-11 сентября прошли XVIII Международные Иссык-Кульские спортивные игры, где приняли участие команды стран СНГ, ШОС, а также Оша, Бишкека и регионов Кыргызстана. В программу соревнований были включены 17 видов спорта.

Иссык-Кульские спортивные игры проводятся под девизом «Азия — регион сотрудничества и мира!».

Сборная команда ОАО «Международный аэропорт «Манас» принимает участие в этих играх 15 лет и показывает хорошие результаты.

В этом году сборная ОАО «МАМ» по мини-футболу в категории свыше 45 лет заняла почетное второе место среди более чем 20 команд.

Также по различным видам спорта были завоеваны медали:

— пляжная борьба: две золотые медали (Турсуканов Мирзат, Аман уулу Каныбек), одна серебряная медаль (Осмонбеков Азамат), две бронзовые медали (Райымкул уулу Марсель, Алик уулу Исламбек);

— сумо: две золотые медали (Турсуканов Мирзат, Аман уулу Каныбек), три бронзовые медали (Райымкул уулу Марсель, Алик уулу Исламбек и Осмонбеков Азамат);

— алыш: две бронзовые медали (Турсуканов Мирзат, Аман уулу Каныбек);

— пляжное самбо: одна бронзовая медаль (Аман уулу Каныбек).