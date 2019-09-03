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Бизнес

ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту

ОАО «Международный аэропорт «Манас» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту, который прошел 7-14 августа 2019 года в Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля. Чемпионат был приурочен к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС и 25-летию идеи евразийской интеграции.

ОАО «МАМ» оказало спонсорскую помощь в пошиве классической форменной одежды для сборной команды Кыргызстана по бильярдному спорту. Нашу страну на домашнем чемпионате мира представляли 22 спортсмена — 17 мужчин и 5 женщин.

Спортсмены соревновались в дисциплине «свободная пирамида». Турнир прошел при участии 107 спортсменов из 25 государств: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Украина, Афганистан, Чехия, Беларусь, Грузия, Латвия, Южная Корея, Польша, Монголия, Германия, Иран, Голландия, Испания, Финляндия, Турция, Китай, Армения, Хорватия, Россия и Эстония.

Победителем чемпионата мира по свободной пирамиде на Иссык-Куле стал российский бильярдист Семен Зайцев. Он провел семь игр и во всех вышел победителем. В финале россиянин вырвал победу у Сеймура Мамедова из Азербайджана, который в полуфинале и четвертьфинале победил спортсмена из Кыргызстана. Третье место и бронзовые медали завоевали Азиз Мадаминов из Кыргызстана и Павел Кузьмин из России. В итоговом протоколе кыргызстанец занял 3-е место и стал бронзовым призером. Турнир среди женщин выиграла 17-летняя россиянка Элина Нагула.
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