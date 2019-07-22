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Бизнес

Губернатор, актив Таласской области и СМИ посетили хвостохранилище на «Джеруе»

18 июля текущего года производственный участок «Джеруй» посетили полномочный представитель правительства КР Марат Мураталиев, аким Таласского района Замир Сыдыков, глава Бекмолдоевского айыл окмоту Кубанычбек Каныбеков, группа депутатов Бекмолдоевского айыльного кенеша — спикер Абаз Ибраимов, депутаты Бакыт Алыбаев, Болоткан Асранов, Элмира Бешкемпирова, Уларбек Боркеев, Муратбек Жекшенов, Жанболот Жунушов, Нуркалый Кошчалиев, Улан Курманалиев, Шумкарбек Куттубаев, Кубаткелди Орозалиев, Амантур Оторбаев, Замирбек Сатаев, Тойчубек Чыналиев, а также таласские журналисты. Они ознакомились с ходом строительства хвостохранилища, где в настоящее время производится укладка геомембраны (изолирующей подложки), а также осмотрели строящийся главный корпус золотоизвлекательной фабрики.

Марат Мураталиев подчеркнул, что соблюдение высоких экологических стандартов должно быть и фактически является приоритетом при строительстве Таласского золоторудного комбината. Он отметил необходимость тесного рабочего взаимодействия представителей государственной и местной властей, народных избранников и компании-недропользователя для решения всех вопросов, жизненно важных для местного населения. «Джеруй» должен работать на развитие Бекмолдо, Таласа и всего Кыргызстана. Губернатор также призвал СМИ внимательно отслеживать и объективно освещать «Джеруй».

Представители Таласского актива заявили о необходимости постоянного информирования населения о работах на руднике и их воздействии на окружающую среду: «Нас беспокоит экологический аспект проекта «Джеруй». Чтобы развеять тревогу населения, возникающую на фоне слухов, нужно как можно чаще проводить встречи и ознакомительные мероприятия на месторождении», — отметили они.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Михаил Шубин заверил, что компания открыта для взаимодействия и безусловно выполнит свои обязательства.

Горные работы на руднике «Джеруй» начнутся в октябре этого года.

Специалисты «Альянс Алтына» ответили на вопросы депутатов и СМИ. В частности, они пояснили, что безопасность хвостохранилища обеспечивается высокой степенью обезвреживания реагентов в хвостах, обезвоживанием и полусухим складированием отвалов, наличием геомембраны в гидроизоляционном экране хвостохранилища, а также самим рельефом урочища Айлампа, что в совокупности исключает попадание отходов в почву и минимизирует пыление хвостов.

Главный инженер генерального подрядчика ТОО ААЕngineering Group Айзада Мамбеткул кызы сообщила участникам встречи, что при строительстве хвостохранилища применяются высококачественные материалы: «Особенность хвостохранилища «Джеруй» в том, что здесь будет полусухое складирование. Земля будет защищена четырьмя слоями. На уплотненный грунт основания хвостохранилища укладывается 20-сантиметровый выравнивающий слой песчаного грунта, далее застилается экологичный геотекстиль российского производства, сверху стелется геомембрана толщиной 2 миллиметра австрийского производства, затем снова геотекстиль. Все это тщательно уплотняется защитным слоем грунта толщиной в 50 сантиметров, отсыпаемого из обломочных грунтов. Данная технология обеспечит безопасность всего хвостохранилища, исключит дренирование остаточных вод в подземные горизонты и тем самым их загрязнение», — рассказала А.Мамбеткул кызы.
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