Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело

В 2016 году Гульшан и Семетей начали ремонт дома. Супруги сразу столкнулись с проблемой: поблизости не было специализированного рынка и за каждой мелочью нужно было ехать через весь город. Пережив сложности ремонта на себе, семейная пара решила открыть строительный магазин в своем районе, чтобы людям было проще покупать необходимое и при этом не тратить время на дорогу.

Сегодня Гульшан делится опытом и рассказывает, как бытовая ситуация с ремонтом помогла им с мужем осуществить давнюю мечту о собственном бизнесе.

Первой сложностью, говорит она, оказался процесс оформления документов для открытия фирмы: «Это бесконечная бюрократия, около девяти месяцев мы потратили на документы».

«Во многом нам помогали друзья и родственники: кто-то денег одолжил, кто-то с участком помог. Конечно, все долги мы отдали. Поставили себе цель — отдать через полгода — и отдали. Сейчас оглядываюсь назад и удивляюсь: средств не было, а мы столько сделали, — вспоминает предприниматель. — А вот с названием у нас все было просто. Когда родился наш долгожданный сын, мы решили в честь него назвать магазин — «Эмирхан Строй».

— Как покупатели узнают о вас?

— Постоянно работает «сарафанное радио», потому что мы стараемся угодить каждому покупателю. Еще мы попробовали соцсети, но выяснили, что нашей аудитории там очень мало.

Однажды обратили внимание на приложение Lalafo. Мы сразу подключили PRO-аккаунт и начали активно с ним работать. Звонки увеличились в разы. Сейчас поступает по 10-12 звонков с Lalafo каждый день, и, по-моему, это отличный показатель. И главное, что это всегда реальные покупатели, которые приходят в магазин за покупками или заказывают товары. В целом благодаря приложению Lalafo обороты выросли в три раза.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мы начинали бизнес с мыслью не просто продать, а помочь людям. Конкуренция большая, мы стараемся брать сервисом. Например, у нас систематизировано все: мы представляем все необходимые документы, поэтому к нам приходят закупаться компании, государственные службы.

Мы планируем также открыть большой оптовый отдел. Хотим масштабироваться, быть максимально полезными и доступными. В этом году мы взяли официальное дистрибьюторство Ташкентского завода «Мехмаш». Это наши первые международные партнеры. В общем, планов много.

— Что вы посоветуете начинающим бизнесменам?

— Не бояться, верить в себя, ставить цели. Все гениальное элементарно. Бывают тяжелые моменты, возникают сомнения, люди подводят, однако нужно идти дальше к цели. Обязательно надо постоянно учиться и развиваться. Тренинги, курсы помогают идти в ногу со временем.