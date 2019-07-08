Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи

Хороший SMM-специалист сегодня — на вес золота. Человеку, привлекающему трафик и всеобщее признание к бренду с помощью социальных платформ, иногда приходится выполнять миллион задач в день — публиковать посты, следить за всеми изменениями, уведомлениями и статистикой. В поисках идеального смартфона для себя маркетолог в социальных сетях Арина забрела в магазин O!Store:

«Я в раздумьях, что лучше взять для работы в пути, так сказать. Планшет с чехлом-клавиатурой не подойдет, а может, большой смартфон? Основное требование: удобство работы с офисными программами, фото- и видеоредакторами. Нужно что-то небольшое и в то же время с большим экраном — я девушка хрупкая, планшет или ноутбук не утащу далеко. Хорошая батарея, чтобы не потерять связь с клиентами».

Что главное в смартфоне для SMM-специалистов?

Большой качественный дисплей, высокая производительность, отличные камеры — то, что объединяет смартфоны, подходящие для работы в сети. Предлагаем тем, кто профессионально посвятил себя социальным медиа, обратить внимание на следующую подборку:

Модель Экран Объем оперативной и внутренней памяти Процессор Камеры Батарея Дата выхода Цена iPhone XS Max 6.5 дюйма 4/64/256 ГБ Apple A12 Bionic Основная: 12 MP + 12 MP Фронтальная: 7 MP 3 300 mAh Сентябрь 2018 г. 74 990 c. Huawei P30 Pro 6.47 дюйма 8/256 ГБ

Hisilicon Kirin 980 Octa Основная: 40 MP + 20 MP + 8 MP Фронтальная: 32 MP 4 200 mAh Апрель 2019 г. 67 990 c. Samsung Galaxy S10 6.1 дюйма 8/128 ГБ 12-Core Samsung Exynos 9 9820 Основная: 16 MP + 12 MP + 12 MP Фронтальная: 10 MP 3 400 mAh Февраль 2019 г. 50 900 c. Xiaomi Mi 9 6.39 дюйма 6/128 ГБ Qualcomm Snapdragon 855 Основная: 48 MP + 12 MP + 16 MP Фронтальная: 20 MP 3 300 mAh Февраль 2019 г. 38 990 c. Samsung Galaxy A70 6.7 дюйма 6/128 ГБ Qualcomm Adreno 612 Основная: 32 MP + 8 MP + 5 MP Фронтальная: 32 MP 4 500 mAh Март 2019 г. 26 390 c. Honor 10 5.84 дюйма 4/128 ГБ 8-Core Huawei HiSilicon Kirin 970 Основная: 20 MP + 16 MP Фронтальная: 24 MP 3 400 mAh Апрель 2018 г. 26 990 c. Xiaomi Redmi Note 7 6.26 дюйма 4/128 ГБ Qualcomm Snapdragon 660 MSM 8976 Plus Основная: 48 MP + 5 MP Фронтальная: 13 MP 4 000 mAh Февраль 2019 г. 16 290 c.

Все смартфоны можно купить в кредит, некоторые из них — в рассрочку без процентов банка. Подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же любой SMM-специалист сможет в два счета оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О! (доставка по Бишкеку бесплатная).

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