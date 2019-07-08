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Бизнес

Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи

Хороший SMM-специалист сегодня — на вес золота. Человеку, привлекающему трафик и всеобщее признание к бренду с помощью социальных платформ, иногда приходится выполнять миллион задач в день — публиковать посты, следить за всеми изменениями, уведомлениями и статистикой. В поисках идеального смартфона для себя маркетолог в социальных сетях Арина забрела в магазин O!Store:

«Я в раздумьях, что лучше взять для работы в пути, так сказать. Планшет с чехлом-клавиатурой не подойдет, а может, большой смартфон? Основное требование: удобство работы с офисными программами, фото- и видеоредакторами. Нужно что-то небольшое и в то же время с большим экраном — я девушка хрупкая, планшет или ноутбук не утащу далеко. Хорошая батарея, чтобы не потерять связь с клиентами».

Что главное в смартфоне для SMM-специалистов?

Большой качественный дисплей, высокая производительность, отличные камеры — то, что объединяет смартфоны, подходящие для работы в сети. Предлагаем тем, кто профессионально посвятил себя социальным медиа, обратить внимание на следующую подборку:

Модель

Экран

Объем оперативной и внутренней памяти

Процессор

Камеры

Батарея

Дата выхода

Цена

 

iPhone XS Max

 

6.5 дюйма

4/64/256 ГБ

Apple A12 Bionic

Основная: 12 MP + 12 MP

Фронтальная: 7 MP

3 300 mAh

Сентябрь 2018 г.

74 990 c.

 

Huawei P30 Pro

 

6.47 дюйма

8/256 ГБ


Hisilicon Kirin 980 Octa

 

Основная: 40 MP + 20 MP + 8 MP

Фронтальная: 32 MP

4 200 mAh

Апрель 2019 г.

67  990 c.

 

Samsung Galaxy S10

6.1 дюйма

8/128 ГБ

12-Core Samsung Exynos 9 9820

Основная: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Фронтальная: 10 MP

3 400 mAh

Февраль 2019 г.

50 900 c.

 

Xiaomi Mi 9

6.39 дюйма

6/128 ГБ

Qualcomm Snapdragon 855

Основная: 48 MP + 12 MP + 16 MP

Фронтальная: 20 MP

3 300 mAh

Февраль 2019 г.

38 990 c.

 

Samsung Galaxy A70

6.7 дюйма

6/128 ГБ

Qualcomm Adreno 612

Основная: 32 MP + 8 MP + 5 MP

Фронтальная: 32 MP

4 500 mAh

Март 2019 г.

26 390 c.

 

Honor 10

5.84 дюйма

4/128 ГБ

8-Core Huawei HiSilicon Kirin 970

Основная: 20 MP + 16 MP

Фронтальная: 24 MP

3 400 mAh

Апрель 2018 г.

26 990 c.

 

Xiaomi Redmi Note 7

6.26 дюйма

4/128 ГБ

 

Qualcomm Snapdragon 660 MSM 8976 Plus

Основная: 48 MP + 5 MP

Фронтальная: 13 MP

4 000 mAh

Февраль 2019 г.

16 290 c.

Все смартфоны можно купить в кредит, некоторые из них — в рассрочку без процентов банка. Подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же любой SMM-специалист сможет в два счета оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О! (доставка по Бишкеку бесплатная).

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. Цены действительны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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