Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи

Хороший SMM-специалист сегодня — на вес золота. Человеку, привлекающему трафик и всеобщее признание к бренду с помощью социальных платформ, иногда приходится выполнять миллион задач в день — публиковать посты, следить за всеми изменениями, уведомлениями и статистикой. В поисках идеального смартфона для себя маркетолог в социальных сетях Арина забрела в магазин O!Store:
«Я в раздумьях, что лучше взять для работы в пути, так сказать. Планшет с чехлом-клавиатурой не подойдет, а может, большой смартфон? Основное требование: удобство работы с офисными программами, фото- и видеоредакторами. Нужно что-то небольшое и в то же время с большим экраном — я девушка хрупкая, планшет или ноутбук не утащу далеко. Хорошая батарея, чтобы не потерять связь с клиентами».
Что главное в смартфоне для SMM-специалистов?
Большой качественный дисплей, высокая производительность, отличные камеры — то, что объединяет смартфоны, подходящие для работы в сети. Предлагаем тем, кто профессионально посвятил себя социальным медиа, обратить внимание на следующую подборку:
|
Модель
|
Экран
|
Объем оперативной и внутренней памяти
|
Процессор
|
Камеры
|
Батарея
|
Дата выхода
|
Цена
|
|
6.5 дюйма
|
4/64/256 ГБ
|
Apple A12 Bionic
|
Основная: 12 MP + 12 MP
Фронтальная: 7 MP
|
3 300 mAh
|
Сентябрь 2018 г.
|
74 990 c.
|
|
6.47 дюйма
|
8/256 ГБ
|
|
Основная: 40 MP + 20 MP + 8 MP
Фронтальная: 32 MP
|
4 200 mAh
|
Апрель 2019 г.
|
67 990 c.
|
|
6.1 дюйма
|
8/128 ГБ
|
12-Core Samsung Exynos 9 9820
|
Основная: 16 MP + 12 MP + 12 MP
Фронтальная: 10 MP
|
3 400 mAh
|
Февраль 2019 г.
|
50 900 c.
|
|
6.39 дюйма
|
6/128 ГБ
|
Qualcomm Snapdragon 855
|
Основная: 48 MP + 12 MP + 16 MP
Фронтальная: 20 MP
|
3 300 mAh
|
Февраль 2019 г.
|
38 990 c.
|
|
6.7 дюйма
|
6/128 ГБ
|
Qualcomm Adreno 612
|
Основная: 32 MP + 8 MP + 5 MP
Фронтальная: 32 MP
|
4 500 mAh
|
Март 2019 г.
|
26 390 c.
|
|
5.84 дюйма
|
4/128 ГБ
|
8-Core Huawei HiSilicon Kirin 970
|
Основная: 20 MP + 16 MP
Фронтальная: 24 MP
|
3 400 mAh
|
Апрель 2018 г.
|
26 990 c.
|
|
6.26 дюйма
|
4/128 ГБ
|
Qualcomm Snapdragon 660 MSM 8976 Plus
|
Основная: 48 MP + 5 MP
Фронтальная: 13 MP
|
4 000 mAh
|
Февраль 2019 г.
|
16 290 c.
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Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. Цены действительны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.