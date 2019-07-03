Готовит идеально вкусно и очень быстро.

Читайте по теме «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий LG Electronics. Сегодняшний рассказ об одной из новинок бытовой техники — микроволновой печи LG NeoChef с широким набором функций. Это идеальное сочетание простоты управления и быстрого безупречного приготовления. При этом печь обладает вместительными объемами и высокой мощностью в 1 тысячу Вт, что позволяет быстро и без лишних усилий разморозить, подогреть и приготовить блюдо любой сложности.

LG NeoChef может заменить духовку-гриль и даже жарку на углях! Нагревательный элемент из углеродного волокна обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как при жарке на углях, что способствует равномерному и быстрому приготовлению пищи.

Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

И еще одно важное преимущество LG NeoChef — держатель поворотного стола имеет шесть опор (колесики), а не три, как во многих других печах. Поэтому сам стол устойчивее, не соскочит с держателя, даже если поставить что-то на край. Выше и его «грузоподъемность» — до 2 килограммов.

Процесс готовки в рабочей камере можно наблюдать благодаря энергосберегающей LED-подсветке, которая к тому же ярче и долговечнее обычной лампы.

Лазанью, пирог с любимой начинкой, сочную курицу, пиццу и многое другое можно приготовить вместе с LG NeoChef! Легкие и вкусные видеорецепты вы можете найти на YouTube-канале LG Electronics.