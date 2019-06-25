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Бизнес

Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха

Фото Дэвида Джойсона

Бизнесмен, Топ-100 Forbes, автор самого популярного обучающего канала на YouTube Big Money, бизнес-спикер #1 в СНГ Евгений Черняк стал хедлайнером бизнес-события № 1 в рамках проекта LalaConf. Мероприятие прошло в Бишкеке 9 июня.

Отметим, что Forbes оценивает только украинскую часть бизнеса Евгения Черняка в $298 миллионов.

Свой путь Евгений начал с киоска в индустриальном Запорожье, откуда он родом. Тогда никто не верил, да и он сам, что когда-нибудь станет основателем бренда «Хортица». Эта водка заняла третье место в алкогольной промышленности по объему продаж по всему миру. Евгений известен жестким стилем менеджмента и крайней прямолинейностью.

«Я жалею только о том, что был недостаточно жестким», — с удовольствием цитирует Евгений бывшего руководителя General Electric Джека Уэлча.

Дэвида Джойсона
Фото Дэвида Джойсона

Сейчас Евгений Черняк, как он признался в одном из своих интервью порталу Rubic.us, изменил свой подход к людям. И у него появилось новое хобби — блогерство. В январе 2018 года бизнесмен запустил YouTube-канал Big Money, где он беседует с успешными русскоязычными бизнесменами. Канал уже собрал 296 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

— Как бизнесу из маленького стартапа стать большим, успешным и узнаваемым на мировом рынке?

— Те, кто думает, что успешные бизнесмены знают какие-то особые слова или как-то по особенному одеваются или едят другую еду, — ошибаются. Просто у них есть цель. К примеру, приходит человек к такому вот успешному и состоявшемуся бизнесмену, чтобы получить инвестицию, и вместо того, чтобы убедить этого всего добившегося предпринимателя, что он сможет, что его идея лучшая, он с порога заявляет — да я вот, пробую, но у меня ничего не получается.

А кто будет вкладывать в человека, у которого ничего не получается? В этом кроется основная ошибка. Надо быть настойчивым.

Евгений Черняк

Никогда нельзя сдаваться и говорить: я не смогу. «Я смогу, я сделаю, да я мир сейчас переверну». С этого начинается путь в мир большого бизнеса.

— Что важнее для достижения успеха — большие деньги, идея или команда?

— Какая нога важнее левая или правая? Обе, верно? Так же и при любом начинании. Это все три компонента успеха.

У вас могут быть блестящие идеи, но без команды, денег на их реализацию они просто затухнут.

Евгений Черняк.

— Какой ваш главный принцип в жизни и бизнесе?

— Перфекционизм, настойчивость и жесткий менеджмент. Без последнего бизнес вообще невозможен. Еще один ключевой момент — рациональность. Я сейчас живу в Америке. Американцы славятся своей рациональностью. Вы никогда не сможете к ним прийти с романтическим предложением и что-то попытаться продать. Вам просто никто не поверит.

— От каких ошибок вы бы предостерегли начинающих бизнесменов?

— Не надо бояться быть бесстрашным. Если ты начинаешь переговоры со слабой позицией, то они, скорее всего, закончатся неудачей. Поэтому надо в бизнесе проявлять абсолютную несгибаемость. На всех этапах. Было такое в моей жизни, когда мой бизнес пытались отжать. У меня была возможность переговорить только один раз, чтобы завоевать позицию. Тогда я сказал, что ничего не отдам. У меня белый бизнес и все построено с нуля, я не работал с бюджетными деньгами, у меня нет никакого криминала, моя команда со мной. Что это: гибкость или несгибаемость? Я думаю, комбинация. Для бизнесмена важно ее соблюдать.

— Расскажите о проекте Big Money. Почему вы решили им заняться и для кого он?

— Я беру интервью у бизнесменов и расспрашиваю только о бизнесе и деньгах.

Как заработать первые деньги, что нужно делать, какие черты характера помогли. В общем минимум теории и максимум практических знаний.

Евгений Черняк
Мои гости рассказывают, как и с чего они начинали, как добивались своих успехов.

24.kg выступает информационным партнером LalaConf.
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