Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха

Бизнесмен, Топ-100 Forbes, автор самого популярного обучающего канала на YouTube Big Money, бизнес-спикер #1 в СНГ Евгений Черняк стал хедлайнером бизнес-события № 1 в рамках проекта LalaConf. Мероприятие прошло в Бишкеке 9 июня.
Отметим, что Forbes оценивает только украинскую часть бизнеса Евгения Черняка в $298 миллионов.
«Я жалею только о том, что был недостаточно жестким», — с удовольствием цитирует Евгений бывшего руководителя General Electric Джека Уэлча.
Сейчас Евгений Черняк, как он признался в одном из своих интервью порталу Rubic.us, изменил свой подход к людям. И у него появилось новое хобби — блогерство. В январе 2018 года бизнесмен запустил YouTube-канал Big Money, где он беседует с успешными русскоязычными бизнесменами. Канал уже собрал 296 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.
— Как бизнесу из маленького стартапа стать большим, успешным и узнаваемым на мировом рынке?
— Те, кто думает, что успешные бизнесмены знают какие-то особые слова или как-то по особенному одеваются или едят другую еду, — ошибаются. Просто у них есть цель. К примеру, приходит человек к такому вот успешному и состоявшемуся бизнесмену, чтобы получить инвестицию, и вместо того, чтобы убедить этого всего добившегося предпринимателя, что он сможет, что его идея лучшая, он с порога заявляет — да я вот, пробую, но у меня ничего не получается.
А кто будет вкладывать в человека, у которого ничего не получается? В этом кроется основная ошибка. Надо быть настойчивым.Евгений Черняк
Никогда нельзя сдаваться и говорить: я не смогу. «Я смогу, я сделаю, да я мир сейчас переверну». С этого начинается путь в мир большого бизнеса.
— Что важнее для достижения успеха — большие деньги, идея или команда?
— Какая нога важнее левая или правая? Обе, верно? Так же и при любом начинании. Это все три компонента успеха.
У вас могут быть блестящие идеи, но без команды, денег на их реализацию они просто затухнут.Евгений Черняк.
— Какой ваш главный принцип в жизни и бизнесе?
— Перфекционизм, настойчивость и жесткий менеджмент. Без последнего бизнес вообще невозможен. Еще один ключевой момент — рациональность. Я сейчас живу в Америке. Американцы славятся своей рациональностью. Вы никогда не сможете к ним прийти с романтическим предложением и что-то попытаться продать. Вам просто никто не поверит.
— От каких ошибок вы бы предостерегли начинающих бизнесменов?
— Не надо бояться быть бесстрашным. Если ты начинаешь переговоры со слабой позицией, то они, скорее всего, закончатся неудачей. Поэтому надо в бизнесе проявлять абсолютную несгибаемость. На всех этапах. Было такое в моей жизни, когда мой бизнес пытались отжать. У меня была возможность переговорить только один раз, чтобы завоевать позицию. Тогда я сказал, что ничего не отдам. У меня белый бизнес и все построено с нуля, я не работал с бюджетными деньгами, у меня нет никакого криминала, моя команда со мной. Что это: гибкость или несгибаемость? Я думаю, комбинация. Для бизнесмена важно ее соблюдать.
— Расскажите о проекте Big Money. Почему вы решили им заняться и для кого он?
— Я беру интервью у бизнесменов и расспрашиваю только о бизнесе и деньгах.
Мои гости рассказывают, как и с чего они начинали, как добивались своих успехов.
Как заработать первые деньги, что нужно делать, какие черты характера помогли. В общем минимум теории и максимум практических знаний.Евгений Черняк
24.kg выступает информационным партнером LalaConf.