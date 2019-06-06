Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!

Мобильный оператор О! запустил новый сервис для киберспортсменов, стримеров и тех, кто просто увлекается играми, — GAMER.

«На создание нового сервиса нас вдохновил недавно прошедший турнир по киберспорту, генеральным партнером которого выступил Мобильный оператор О!, — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко. — Турнир помог выявить сильных спортсменов этой прогрессивной дисциплины. Мы пошли дальше и разработали сервис, который поможет совершенствовать геймерские навыки».

Чтобы вести сражения с максимальным комфортом, достаточно просто подключиться к сервису GAMER всего за 50 сомов в неделю и получить 50 ГИГАБАЙТ, которые можно использовать на:

видеостриминговый сервис Twitch;

PUBG Mobile.

Команда подключения: *252#.

Сервис доступен для подключения на территории всего Кыргызстана абонентам популярной линейки «Переходи на О!».

Подключай GAMER — Good Luck Have Fun!

Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробнее о сервисе и условиях предоставления можно узнать по телефонам 400, 0708000400 и на сайте www.o.kg.