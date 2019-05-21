Бактияр Урдавлетов о том, как стать успешным руководителем проектной компании

Более пяти лет Бактияр Урдавлетов проработал в сотовой компании, а потом решился и уехал за рубеж получать опыт в сфере госуслуг, аукционов и тендеров. В строительную организацию попал уже позже, по приглашению. В компании «М Строй Групп» как раз были нужны компетентные сотрудники, которые могут найти общий язык сразу со всеми.

Сегодня Бактияр делится историей своего успеха.

«Строительная компания «М Строй Групп» ранее занималась только проектной деятельностью, а с 2016 года решили строить сами, — рассказывает он. — Сейчас заканчиваем первый объект ЖК «Кок-Жар плюс», активно его рекламируем везде, особенно на сервисе Lalafo».

— Что было сложным для вашей компании?

— Одной из сложностей для нас стало согласование проекта. Когда строишь жилой комплекс, нужно проходить много этапов согласования. Это занимает много времени и сил, поэтому мы расширили штат, чтобы усилить работу.

Проектной деятельностью «М Строй Групп» занимается более 10 лет, опыт у нас огромный. И уже есть положительная репутация. Ведь более 15 высоток в Бишкеке построено по нашим проектам. Но даже при этом согласование каждого проекта — особенный случай.

— А как вы добились узнаваемости?

— Мы рекламируемся практически везде: наружная реклама, ТВ, интернет, соцсети и, конечно, приложение Lalafo.

Вот, кстати, благодаря тому, что аудитория Lalafo в основном молодого и среднего возраста, то есть обычно те, кто ищет жилье, мы успешно продвигаемся через данный сервис. И у нас заметно увеличилось количество звонков после начала работы с Lalafo.

Ну и, как говорят наши дорогие клиенты, наша реклама появляется везде.

Фото Lalafo. Бактияр Урдавлетов

— Какие особенности у вашей компании?

— Наша компания прежде всего отличается доступной стоимостью жилья, а также тем, что мы выбираем районы застройки, удобные для нашего покупателя. Мы неспроста начали строительство с крупнопанельных домов. Как сказал один великий архитектор Кыргызстана, «будущее Бишкека за панельными домами».

— Что в планах на будущее?

— Строительная компания «М Строй Групп» планирует дальше строить и расширяться. В ближайшее время хотим охватить западную и южную части столицы. Мы разработали несколько интересных проектов для данных районов. Эти проекты уже находятся на стадии согласования.

Среди строительных компаний на рынке мы точно занимаем не последнее место, многие покупатели нам доверяют. Думаю, именно благодаря нашему трудолюбию и подходу к работе. Однако, конечно, всегда есть куда расти и развиваться.

Мы активно продвигаемся сейчас и стараемся не отставать от тенденций в сфере строительной индустрии. В век высоких технологий поддерживаем также наше представление в интернете. А что касается мобильной рекламы, сейчас она наиболее эффективна, поэтому мы активно продолжаем работать с Lalafo. Через приложение очень удобно предлагать свои услуги. Подключили, например, различные опции Lalafo, и сразу все увидели рекламу, а реклама — это, как известно, двигатель торговли.

Даже когда уже достигнут определенный успех, нужно развивать его и идти дальше.

— Что, по вашему мнению, помогает добиваться успеха?

— Образование отчасти помогает начать работу в хороших компаниях, строить свое дело и будущее. Но, конечно, многое дает и различный опыт в работе. Нужно много и постоянно учиться и совершенствоваться. Тогда и образование, полученное в университете, и опыт работы в различных сферах и компаниях приведут в конечном итоге к успеху.

— Что бы вы посоветовали начинающим бизнесменам?

— Если хочешь начать свой бизнес, нужно запастись терпением. Терпение и труд все перетрут, как говорится. Нужно учиться постоянно, саморазвиваться. Никогда не останавливаться на достигнутом, невзирая на преграды, которые встречаются на пути, и идти только вперед.