Как построить бизнес на уборке?

Бизнес — это всегда определенные трудности, но сколько радости приносит свое собственное дело! Сегодня об истории своего успеха рассказывает Диана — создатель и владелец одной из популярных клининговых компаний Бишкека.

— Расскажите о себе, чем вы занимались до открытия Cleaner.kg?

— По специальности я экономист и уже на 5-м курсе начала работать в Бишкекском деловом клубе. Там я и познакомилась с предпринимателями Бишкека, находилась в бизнес-среде, организовывала бизнес-форумы, различные бизнес-лагеря. И, наверное, это и способствовало решению открыть свое дело.

— Так появилась клининговая компания?

— Сначала было агентство по подбору домашнего персонала «Мэри Поппинс». Три года мы работали вместе с коллегой, а потом я поняла, что хочу чего-то большего. Я продала свою долю и основала собственную клининговую компанию Cleaner.kg.

Компания сразу была ориентирована на корпоративный сегмент: Cleaner.kg специализируется на комплексной уборке офисов, торговых и производственных помещений, бизнес- и фитнес-центров. Недавно открыли еще и прачечную для корпоративных клиентов: гостиниц, фитнес- и спа-центров, кафе и ресторанов.

— Расскажите о начале развития вашего бизнеса.

— Сначала было сложно найти поставщиков инвентаря и химии — в нашей стране этот рынок был недостаточно развит. Со временем стало легче, теперь у нас есть своя хорошая база поставщиков.

В начале пути я была одна за всех: сама сдавала отчеты и в налоговую, и в Соцфонд, составляла контракты, начисляла заработную плату. На мне были контроль качества, встречи с клиентами, закуп. Это было тяжело, потому что делегировать работу было некому. Теперь у нас большой коллектив и сотрудники занимаются каждым направлением отдельно.

— Что помогло лично вам достигнуть цели?

— Терпение и вера в свой продукт. Также помогло профильное высшее образование. Я убеждена, что у человека должно быть базовое высшее образование, но также нужно постоянно дополнительно обучаться — сейчас очень быстро меняются подходы, методики ведения бизнеса.

— Как вы продвигали свою компанию на рынке?

— Бюджет мы выделяем только для подбора персонала. Необходимо всегда пополнять базу данных, потому что в сфере клининга высокая текучесть кадров.

На Lalafo мы постоянно размещаем множество объявлений по подбору сотрудников. Мы регулярно подключаем VIP-услуги. Это отличная площадка для набора персонала. Около 80 процентов персонала Cleaner.kg приходит с сайта Lalafo.

— Чем ваша компания выделяется на рынке сейчас?

— Cleaner.kg отличается от многих клининговых фирм тем, что работает непосредственно с корпоративными клиентами. Мы входим в топ-3 компаний, которые предоставляют услуги для В2В сегмента. Все больше организаций фокусируются на бизнес-процессах и делегируют обязанности по уборке. Конечно, это дороже, но разница в оплате не такая значительная, как упущенная прибыль. Концентрируясь на собственных бизнес-процессах, клиент получает больше дохода, больше свободного времени для улучшения своего продукта. Компании, которые это понимают, и привлекают клининговые фирмы.

Мы прислушиваемся ко всем пожеланиям, требованиям, готовы выходить за рамки договора, делать больше, чем от нас ожидают. Стараемся превосходить ожидания, готовы решить запросы клиента. Например, возник спрос на ароматизацию помещений. Мы нашли хороших поставщиков, решили задачу, наши клиенты довольны.

Клиентоориентированность, своевременное и качественное предоставление услуг с применением профессионального оборудования и средств являются самыми главными принципами работы Cleaner.kg.

— Какие у вас планы?

— Сегодня компания сконцентрирована на расширении, возможно, скоро откроем филиалы в других городах Кыргызстана. Также будем активно развивать направление по предоставлению прачечных услуг. Надеюсь, со временем мы сможем использовать Lalafo, чтобы найти корпоративных клиентов. Возможно, через услугу PRO Аккаунта.

— Что посоветуете начинающим бизнесменам?

— Просто начать делать, количество перерастет в качество обязательно. Верить, не сдаваться.

Можно просто сидеть и придумывать 100 отговорок: нет достаточного капитала, не та налоговая система, нет поддержки, родители не помогают, друзья не понимают. Все бизнесмены в какой-то момент просто понадеялись на себя, решали проблемы по мере возникновения и не опускали руки.

Нужно видеть тенденции, а не просто бездумно работать над товарами и услугами, которые не имеют перспективы роста. Важно серьезно подойти к изучению рынка, определить товар или услугу, которые будут иметь высокий спрос. Только так бизнес может стать успешным, развиваться и расти.