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Бизнес

Противники законопроекта о моратории на добычу урана покинули зал заседания

«Больно и печально. Это не общественные слушания, это игра в одни ворота, — прокомментировали встречу в стенах «Белого дома» по законопроекту о моратории на добычу урана в Кыргызстане участники слушаний. — Из 30 человек, которые записались, чтобы высказать иную от инициаторов законопроекта позицию, свое мнение смогли высказать только двое. Нас просто игнорировали».

«Мы пытались донести до депутатов и общественности нашу позицию. Мы хотели честно и открыто сказать, что нет никаких рисков, данный законопроект убьет целую отрасль. И сейчас принимать необдуманное решение ни в коем случае нельзя», — отметил участник слушаний Николай Вишневский.

Любые попытки высказать свою точку зрения у сторонников разработки месторождения жестко пресекались. У людей выключали микрофоны, их перебивали, оскорбляли и оказывали всяческое давление. Те, кому все же удалось выступить, были лимитированы во времени.

«Давайте не будем переходить на личности и будем говорить по существу. До сих пор мы не услышали ни одного довода или доказательства о вреде от разработки урана. Но при этом мы хотим запретить добычу, не думая о последствиях», — сказал независимый эксперт Алик Джанузаков.

С заявлением выступил и отечественный Союз предпринимателей: «Большая часть бизнеса в КР находится в стагнации, с 2020 года наступает срок возврата китайских кредитов. Как вы помните, официальный Пекин открыто заявил о достаточно жестких условиях кредитования. Теперь страна не может оспорить эти условия в судах. Мы говорим о развитии регионов и привлечении инвестиций. В реальности же мы устраиваем «кошмар» для привлеченных инвесторов».

В знак протеста противники законопроекта о моратории на добычу урана покинули зал заседания. «Нет никаких причин оставаться тут до конца. Этот правовой беспредел перечеркивает весь смысл подобных мероприятий. Мы приехали из Кара-Балты и Балыкчи, чтобы достучаться до власти. Однако они не хотят нас слушать. Это просто какой-то цирк», — заметил эколог из Балыкчи Рахат Кысанов.
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