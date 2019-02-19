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Бизнес

Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»

Уважаемые клиенты и партнеры, у Lalafo появился новый способ оплаты. Теперь вы можете проводить платежи через терминалы системы «Асиснур».

Это универсальная платежная система, предоставляющая населению круглосуточную возможность моментальной оплаты товаров и услуг.

Теперь пользователи Lalafo могут воспользоваться дополнительной возможностью оплачивать услуги в более 1 300 платежных терминалах системы «Асиснур» по всему Кыргызстану.

Обширная география терминалов позволяет быстрее и комфортнее производить оплату услуг Lalafo.

Какие услуги вы можете оплачивать?

У сервиса Lalafo есть несколько способов по продвижению объявлений, которые помогают быстрее продать. Это такие платные услуги, как, например, VIP, поднятие объявления, Pro Аккаунт.

Как оплатить?

Оплата через платежную систему «Асиснур» доступна и очень проста в использовании. Чтобы оплатить услуги Lalafo с помощью терминала:

  1. Все, что вам необходимо, — в терминале зайти в раздел «Объявления».
  2. Там вы легко найдете логотип Lalafo, нажимаете и вводите ваш номер платежа.
  3. Номер платежа нужно указать тот, который cгенерируется в приложении Lalafo при оплате с помощью «Асиснур».
  4. Проверьте правильность введенных данных и произведите оплату.

У «Асиснур» работает круглосуточный центр поддержки клиентов и партнеров, вы всегда можете обратиться по всем возникающим вопросам: 0312988599.
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