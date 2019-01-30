Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и выгодно!

Сколько вариантов у вас купить автомобиль? Автосалон — если транспортное средство новое. И авторынок — если ищите подержанные авто. Но рынок как форма продажи авто себя изживает. Работает в неудобное время, некоторые имеют платный въезд, выбор ограничен. То ли сервисы объявлений! Они позволяют подобрать необходимое транспортное средство вообще не выходя из дома. Купить автомобиль на Lalafo — удобный и современный способ. Миллионы людей выбирают транспортные средства через интернет. Так что не тратьте время на поиск, где купить машину, заходите на Lalafo и гарантированно найдете то, что ищите.

Все автомобили на Lalafo

Представьте массив транспортных средств, которыми наполнен Кыргызстан. И определенный процент из них постоянно находится в продаже. Так что не упустите свой шанс. На сервисе можно:

купить новый автомобиль — да, он бывает не из салона. Ищите пригнанные авто, едва сошедшие с конвейера;

автомобиль с пробегом — наиболее популярный и доступный по цене вариант;

авто в нерабочем состоянии — битые или вышедшие из строя, которые приобретаются на разборку или ради запчастей.

На Lalafo представлен весь спектр моделей: седаны и удобные универсалы, спортивные купе, рабочие фургоны, семейные минивэны, роскошные внедорожники. Продукт отечественного автопрома, недорогие российские варианты, а также популярные европейские, американские, японские и корейские марки на любой кошелек.

Как купить автомобиль на Lalafo

Для начала выберите марку (если есть фавориты) и модель (если нет, оставьте поле пустым), затем укажите состояние — подержанные машины вы ищите или новые. Также важен год или промежуток времени, в который транспортное средство выпускалось (например, все авто не старше 10 лет). Цвет. Диапазон цены. Чем больше параметров вы заполните, тем более точным будет подбор на сайте. Сервис требует от продавцов подробное описание их товара с фотографиями и характеристикой, но за вами всегда остается возможность узнать любые интересующие подробности напрямую у автора объявления.

Помните, что купить б/у автомобиль через интернет — это увидеть, узнать детали, договориться о встрече, осмотреть лично, показать на СТО, которому вы доверяете.

Техосмотр — обязательное звено в этом ряду, поскольку, какое в действительности состояние имеет б/у машина, может подсказать только профессиональный мастер.

Выбирайте машину из самого огромного ассортимента в стране и вашем городе. И покупайте выгодно!