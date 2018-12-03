Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?

На сайте vipnomer.o.kg стартовали торги за эксклюзивные номера категории PLATINUM:
- 0508888888;
- 0509999999.
Уникальное сочетание семи одинаковых цифр — чрезвычайно редкая комбинация, которую владельцы между собой еще называют «супербриллиантовой» или «топ-инфинити», что означает «бесконечность».
Эти номера безусловно подчеркнут статус их обладателей. Красивые на визитке и легкие на слух — такие номера легко запомнить и трудно забыть.
Стартовая цена данных аукционных лотов составляет 100 тысяч сомов, а за право пользоваться ими нужно побороться в онлайн-аукционе на сайте vipnomer.o.kg.
Чтобы принять участие в торгах, ознакомьтесь с правилами проведения аукциона и зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путем отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.
Для участия в торгах необходимо:
- быть старше 18 лет;
- иметь активную SIM-карту мобильного оператора О!;
- иметь на балансе сумму не менее 1 000 сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).
Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1 000 сомов.
ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером как в процессе торгов, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.