Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store

Лови момент — оригинальные смартфоны Xiaomi по выгодной цене от официального партнера Xiaomi в Кыргызстане — магазинов O!Store.

Никаких переплат, процентов и первоначальных взносов:

процентная ставка — 0 процентов;

первоначальный взнос — 0 процентов;

рассрочка предоставляется на срок 6 месяцев.

Выбирайте из десятка различных моделей. К примеру, мощный широкоформатный Xiaomi Redmi 6A обойдется вам в 1 265 сомов в месяц, или всего по 40 сомов в день в течение полугода. Выплата за модный и молодежный Xiaomi Mi 8 Lite составит всего 2 998 сомов в месяц, или почти 100 сомов в день.

Для оформления рассрочки необходимо всего 2 документа:

паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);

(если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства); справка о заработной плате от трех месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить действующий патент за 3 месяца).

Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с DOS CREDOBANK. Более подробную информацию можно узнать у консультантов O!Store, по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.