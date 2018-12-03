Смартфоны Xiaomi в рассрочку без первого взноса и переплаты в O!Store

Лови момент — оригинальные смартфоны Xiaomi по выгодной цене от официального партнера Xiaomi в Кыргызстане — магазинов O!Store.
Никаких переплат, процентов и первоначальных взносов:
- процентная ставка — 0 процентов;
- первоначальный взнос — 0 процентов;
- рассрочка предоставляется на срок 6 месяцев.
Выбирайте из десятка различных моделей. К примеру, мощный широкоформатный Xiaomi Redmi 6A обойдется вам в 1 265 сомов в месяц, или всего по 40 сомов в день в течение полугода. Выплата за модный и молодежный Xiaomi Mi 8 Lite составит всего 2 998 сомов в месяц, или почти 100 сомов в день.
Для оформления рассрочки необходимо всего 2 документа:
- паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);
- справка о заработной плате от трех месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить действующий патент за 3 месяца).
Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с DOS CREDOBANK. Более подробную информацию можно узнать у консультантов O!Store, по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.