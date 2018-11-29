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Бизнес

В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store

Для тех, кто привык откладывать покупку подарков на Новый год, O!Store придумал, как спасти ситуацию.

Вместо того чтобы дарить современному человеку совершенно ненужные ему вещи, предлагаем вам подарить полезный сертификат.

Подарочные сертификаты O!Store — удобный и универсальный презент, который подойдет для каждого.

В O!Store вы найдете самые разноплановые подарки на все случаи жизни, тем более что у них есть существенные плюсы: они практичны и, что самое главное, придутся по душе, ведь получатель подарка сам выберет то, что нужно именно ему.

В коллекции O!Store самые известные мировые бренды смартфонов разной ценовой категории: Apple, Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, планшеты, 4G Wi-Fi Wingle, 4G-модемы, аксессуары: USB-флешки, внешние аккумуляторы, защитные стекла и чехлы. Любимых можно порадовать наушниками для занятия в спортзале или моноподом для совместных фотографий, для друзей можно подобрать акустические колонки или смарт-часы. Ваши родители будут вам благодарны за возможность приобрести новый смартфон или нужный аксессуар. Словом, в O!Store вы найдете самые разнообразные подарки как для женщин, так и для мужчин.

Зачем ломать голову над тем, что именно подарить, опасаться, что это может оказаться ненужным, и  тратить время на поиски?

Приобретайте сертификаты номиналом от 250 сомов и выше в любом из магазинов O!Store.

Удобная навигация на сайте ostore.kg сэкономит ваше время для походов по магазинам и поможет найти нужный подарок по точному запросу или в желаемом ценовом диапазоне.

O!Store желает вам отличного настроения и приятных покупок!
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