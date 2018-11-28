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Бизнес

Осталось 2 дня, чтобы получить до 5 700 сомов в магазинах O!Store

Покупайте смартфоны Huawei в магазинах O!Store, и на ваш баланс вернется 10 процентов от суммы покупки.

Одна из самых горячих акций этой осени подходит к концу. У вас осталось только 2 дня до конца спецпредложения, когда вы сможете возвратить до 5 700 сомов на свой баланс при покупке смартфонов новой линейки Huawei.

Вам возвращаются не виртуальные баллы, а реальные сомы. Бонусная сумма поступает на мобильный счет, а полученные средства можно потратить на любые услуги связи в сети О!

Приходите в магазины O!Store — у вас будет возможность самим протестировать понравившийся телефон. Поснимайте фото, видео, убедитесь в том, что смартфон удобно лежит в руке, оцените громкость звучания. Опытные консультанты ответят на любой возникший вопрос и помогут с выбором.

Помните, что любой смартфон можно оформить в кредит и получить при этом скидку до 50 процентов на услуги связи. На все смартфоны предоставляется официальная гарантия от фирмы-производителя. Заходите в интернет-магазин ostore.kg, выбирайте свой новый смартфон онлайн, для заказа звоните по телефону 0705007000 (звонок для абонентов О! бесплатный). Адреса всех магазинов O!Store вы найдете на сайте ostore.kg.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
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