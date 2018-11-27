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Бизнес

Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления

Мобильный оператор О! сообщает об открытии голосового и интернет-роуминга в ряде стран.

  • Услуга 4G-роуминга для корпоративных и частных абонентов теперь действует в Таиланде (True Move), Швеции (Hutchison 3G), Дании (Hutchison 3G) и Мьянме (Ooredoo);
  • услуга голосового и интернет-роуминга для корпоративных абонентов открыта в следующих странах: Камбоджа (Smart Axiata), Швеция (Hutchison 3G), Дания (Hutchison 3G) и Нигерия (Glo Mobile);
  • услуга голосового роуминга для частных абонентов теперь доступна в следующих странах: Мьянма (Ooredoo), Афганистан (AWCC), Южная Корея (SK Telecom), Швеция (Tele2 и Hutchison 3G), Марокко (Wana Corporate), Италия (Vodafone), Нигерия (Glo Mobile) и Дания (Hutchison 3G).

О! стремится сделать мобильное общение максимально выгодным и удобным для путешественников, поэтому оператор запустил бесплатную техническую поддержку из любой точки мира.

Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут решить все вопросы бесплатно, набрав соответствующие команды. В заграничных поездках вас никто не потеряет, даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе. С помощью бесплатных SMS-уведомлений в роуминге вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке.

Выгодные тарифы на услуги передачи данных за рубежом позволят абонентам О! сохранить привычный способ общения: оставаться онлайн, связываться с близкими с помощью мессенджеров и просматривать электронную почту. Кроме того, за рубежом клиенты О! могут пользоваться голосовой связью по выгодным тарифам и следить за состоянием своего мобильного счета в режиме реального времени. Для этого перед выездом за рубеж необходимо набрать команды для голосовой связи: *996#, для доступа в интернет в роуминге — *997#.

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи О! в роуминге можно на сайте компании в разделе «Роуминг».
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