Мобильный оператор О! сообщает об открытии голосового и интернет-роуминга в ряде стран.

Услуга 4 G-роуминга для корпоративных и частных абонентов теперь действует в Таиланде (True Move), Швеции (Hutchison 3G), Дании (Hutchison 3G) и Мьянме (Ooredoo);

теперь действует в Таиланде (True Move), Швеции (Hutchison 3G), Дании (Hutchison 3G) и Мьянме (Ooredoo); услуга голосового и интернет-роуминга для корпоративных абонентов открыта в следующих странах: Камбоджа (Smart Axiata), Швеция (Hutchison 3G), Дания (Hutchison 3G) и Нигерия (Glo Mobile);

открыта в следующих странах: Камбоджа (Smart Axiata), Швеция (Hutchison 3G), Дания (Hutchison 3G) и Нигерия (Glo Mobile); услуга голосового роуминга для частных абонентов теперь доступна в следующих странах: Мьянма (Ooredoo), Афганистан (AWCC), Южная Корея (SK Telecom), Швеция (Tele2 и Hutchison 3G), Марокко (Wana Corporate), Италия (Vodafone), Нигерия (Glo Mobile) и Дания (Hutchison 3G).

О! стремится сделать мобильное общение максимально выгодным и удобным для путешественников, поэтому оператор запустил бесплатную техническую поддержку из любой точки мира.

Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут решить все вопросы , набрав соответствующие команды. В заграничных поездках вас никто не потеряет, даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе. С помощью SMS-уведомлений в роуминге вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке.

Выгодные тарифы на услуги передачи данных за рубежом позволят абонентам О! сохранить привычный способ общения: оставаться онлайн, связываться с близкими с помощью мессенджеров и просматривать электронную почту. Кроме того, за рубежом клиенты О! могут пользоваться голосовой связью по выгодным тарифам и следить за состоянием своего мобильного счета в режиме реального времени. Для этого перед выездом за рубеж необходимо набрать команды для голосовой связи: *996#, для доступа в интернет в роуминге — *997#.

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи О! в роуминге можно на сайте компании в разделе «Роуминг».