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Бизнес

Black Friday в О!Store: СКИДКИ на номера и аксессуары до 70 процентов

Во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану уже завтра, 23 ноября, пройдет «Черная пятница» — настоящий праздник скидок, который мы отпразднуем параллельно со всем миром.

По такому случаю всех покупателей ждут СКИДКИ 20 процентов на все аксессуары, которые представлены в огромном ассортименте. Купить чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры, беспроводные колонки, наушники и так далее можно будет дешевле их обычной стоимости!

Внимание! В O!Store, который находится на 1-м этаже ТЦ Vefa, скидки будут действовать два дня, в ТЦ «Бишкек Парк» — три дня. В остальных магазинах O!Store по всей стране скидки будут действовать только один день, за который можно успеть приобрести все необходимое. Впереди череда зимних праздников, и вы можете позаботиться о подарках родным и близким заранее.

Прямо сейчас в магазинах O!Store действуют и другие акции:

— скидки до 70 процентов на номера категорий VIP, Gold, Silver в рамках услуги «Добро пожаловать!»:

  • Silver — 350 сомов — 105 сомов;
  • Gold — 3 000 сомов — 900 сомов;
  • VIP — 10 000 сомов — 3000 сомов.

— 10 ГБ мобильного интернета БЕСПЛАТНО вы можете получить при покупке любого смартфона онлайн на сайте ostore.kg;

— до 5700 сомов кешбэка вы можете получить при покупке смартфонов Huawei и LG.

Можете купить новый телефон за наличные или оформить его в кредит с помощью всего двух документов — паспорта и справки о заработной плате или действующего патента за последние три месяца.

O!Store — будь мобильным на все сто!
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