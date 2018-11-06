КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»

Очередной ажиотаж в сфере мобильной связи в Кыргызстане коснулся компании, которую пользователи знают под брендом «О!».

Начиная с конца октября в парламенте раз за разом, с нарастающей интенсивностью, поднимается вопрос о том, что «О!» якобы незаконно выдали лицензию (за 1000 сомов, как говорят депутаты).

Обращения и запросы во все возможные государственные органы уже оформлены. Причем пояснения Госагентства связи, которые, по идее, должны были бы мгновенно прекратить спор, не принимаются к сведению.

Государственное агентство связи, которое является единственным уполномоченным государственным органом, занимающимся лицензированием этой деятельности, официально заявляет: «... на тот период, в условиях действующего законодательства проведение аукционов не представлялось возможным... Законодательство, действующее на момент 2015-2016-х годов и по сегодняшний день, не предусматривает аренду частот, и ежегодная плата за использование радиочастот начисляется в соответствии с утвержденной методикой расчета».

То есть продажи «лицензии за 1000 сомов» не было, «Нур Телеком» исправно и регулярно перечисляет в бюджет миллионные сомовые платежи за использование частот. И оплачиваемая сумма ежегодно увеличивается с постоянным ростом сети оператора.

А то, что депутаты назвали ценой продажи «лицензии», — это стоимость государственных услуг (пошлины) по выдаче и оформлению лицензий, которую все сотовые операторы за все время существования этой услуги оплачивали в размере от 300 до 1000 сомов.

«Выдача лицензии всем операторам связи идет на равных основаниях и по единой методике. Законопроект, позволяющий повсеместное проведение торгов, находился в Жогорку Кенеше с 2015 года и был принят только в 2017-м. Возникает вопрос, из каких расчетов депутаты определяют рыночную цену радиочастотного спектра, если сама формула расчета принята только в ноябре 2017 года?» — спрашивают в Госагентстве. И отмечают, что ни один из депутатов даже не запросил официального заключения со стороны экспертов в области лицензирования и использования радиочастотного спектра.

То есть дело развивается из ничего. При этом, по странному совпадению, информация раскачивается бывшими коллегами нового руководителя государственной компании «Мегаком» Акылбека Жамангулова (который пришел на эту должность прямиком из Жогорку Кенеша). Случайны ли эти совпадения, однозначно сказать нельзя, но ситуация сама заставляет об этом невольно задуматься.

С юридической точки зрения проблема не стоит выеденного яйца, и все возможные суды «НУР Телеком», безусловно, выиграет. Это если по закону. Но в любом случае, на время судебного процесса может приостановить действие лицензии оператора «О!», который, к слову, на сегодня вышел в лидеры на рынке и предоставляет дешевую и качественную связь. То есть, без преувеличения, миллионы абонентов по всей стране останутся без связи. Они, конечно, могут приобрести сим-карты других операторов, но ситуация вызовет сильный ажиотаж и проблемы, особенно у мигрантов, которые находятся сегодня на заработках за рубежом. Ведь ни для кого не секрет, что пожилые родители и малые дети — вот основные абоненты в регионах страны, которые используют дешевый мобильный интернет для связи со своими родственниками. И для них сложившаяся ситуация будет большим ударом.

Сфера мобильной связи — одна из бюджетообразующих, соответственно суммы, которые не поступят в бюджет в случае такого развития событий, тоже измеряются десятками миллионов сомов. И выгодно это может быть только конкурентам «Нур Телекома», которые не преминут воспользоваться этой ситуацией.

За 9 месяцев 2018 года тремя сотовыми операторами на территорию Кыргызстана было ввезено телекоммуникационного и технического оборудования на общую сумму $17 миллионов. Первое место по поставкам заняло ОсОО «Нур Телеком» — $9 миллионов 550 тысяч 53. Второе — ОсОО «Скай Мобайл» (Beeline) —$7 миллионов 117 тысяч 835, а на третьем месте по поставкам стоит ЗАО «Альфа Телеком» (Megacom) — $400 тысяч 288.

Новое оборудование в сфере коммуникаций — это конкурентное преимущество. То есть можно вложить определенные средства в активы и оборудование и получить лидерство на рынке. А можно организовать недобросовестную конкуренцию через парламентские связи, нисколько не беспокоясь ни о государственной казне, ни об инвестиционном климате в стране, ни о потребителях услуг, которые пользуются связью сотового оператора «О!».

Поэтому людям, принимающим решения, стоит посмотреть на последствия таких разборок куда внимательнее, оценив возможные негативные последствия на несколько шагов вперед. Благо, трезвые депутаты и юристы в стране не перевелись и на них теперь все упование.