03:43
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Бишкек-24

Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов

На непредвиденные праздники Управление капитального строительства мэрии Бишкека потратит 1,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

УКС столичной мэрии объявил тендер на закупку услуг по оформлению города к праздникам. На эти цели выделили 2 миллиона 865 тысяч сомов.

Так, на подготовку к 8 Марта потратят 60 тысяч сомов, на Нооруз – 1 миллион 105 тысяч сомов, на непредвиденные праздники республиканского и городского масштаба – 1,7 миллиона сомов.

Следует отметить, к Ноорузу напечатают 6,5 тысячи баннеров, а к непредвиденным праздникам - 10 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/44392/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали
Мэрия Бишкека приглашает желающих рекультивировать мусорный полигон
Два новых управления появились в мэрии Бишкека
Мэрия Бишкека решает 90 процентов проблем горожан. Проголосуй
Сегодня центр Бишкека закроют для движения транспорта
С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему
В Бишкеке могут появиться законные точки торговли пиротехникой
Мэрия Бишкека борется со стихийной торговлей перед новогодними праздниками
Мэрия Бишкека не оценила: указательные знаки Атая Садыбакасова снимут
Волшебный посох и сказочные деревья: как мэрия Бишкека готовится к Новому году
Бизнес
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!
Обращение Нарынбека Тюлеева к&nbsp;президенту КР&nbsp;и&nbsp;международным организациям Обращение Нарынбека Тюлеева к президенту КР и международным организациям
В&nbsp;Оше состоялся грандиозный веломарш от&nbsp;MegaCom В Оше состоялся грандиозный веломарш от MegaCom