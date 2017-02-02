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Бишкек-24

В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали

В мэрии Бишкека объяснили, зачем для депутатов городского кенеша покупают ордена и медали.

Как рассказал ИА «24.kg» руководитель аппарата столичного муниципалитета Мелис Джунушалиев, запас медалей и орденов закончился, поэтому объявили тендер. В течение года мэрия награждает отличившихся депутатов.  

На вопрос, чем успели отличиться только что избранные депутаты и по какому принципу раздают награды, он ответил: «Существует определенное положение по награждению. Несколько раз в год выдаем по ходатайству».

На закупку отличительных знаков выделили 183,9 тысячи сомов.

  • Мэрии потребовалось 10 орденов «За заслуги перед городом Бишкек» и 20 медалей «За безупречную службу городу Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/44298/
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