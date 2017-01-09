Нурдин Абдылдаев рассказал, какие проблемы решит, если его выберут мэром Бишкека

Кандидаты в мэры Бишкека Албек Ибраимов и Нурдин Абдылдаев встретятся сегодня с фракциями городского кенеша, где представят свои программы.

Нурдин Абдылдаев (выдвиженец фракции «Онугуу-Прогресс») планирует, в частности, ознакомить депутатов БГК со своей программой «Кластерный подход к развитию столицы». С чего он начнет свою работу, если его выберут мэром города, Абдылдаев рассказал ИА «24.kg»:

«В первую очередь будет сделан ситуационный анализ в мэрии: какие есть ресурсы и какие стоят неотложные задачи. Следующим этапом будет составлен рабочий план (на сегодня – текущие задачи, потом программа на этот год и вообще долгосрочная программа долгосрочного развития города на четыре года).

С чем человек сталкивается, выходя из дома? Первая проблема - светло ли на улице в темное время суток. Вторая проблема – пробки, работа общественного транспорта организована невозможно плохо. Уровень комфорта очень низкий. А ведь Бишкек – это лицо нашей страны. Инициирую переаттестацию водителей общественного транспорта.

Кроме того, нужно закончить и утвердить план детальной планировки города. До сих пор это не сделано, хотя сколько лет об этом говорят. Не должно быть хаотичной застройки города. Каждый собственник саманного дома в центре столицы представляет, как на этом месте будет построен элитный дом. Это все должно быть детально разработано, и мэрия должна быть заказчиком такой застройки, говорить, где будут жилой дом, парковая зона, школа и так далее.

Недостаточно внимания у нас уделяется нашим микрорайонам, тем более новостройкам и селам, которые в последние годы введены в черту города. Мы должны разгрузить центр города за счет развития окраин.

Кроме того, нужно провести анализ разрешений, контрактов, заключенных мэрией в прошлом. В дальнейшем все разрешения мэрии на застройку будут публиковаться на сайте мэрии, чтобы люди знали, какой чиновник разрешил построить здание, сооружение или магазин на месте парка».

В своей презентации Нурдин Абдылдаев также расскажет о важности здорового образа жизни: «Нация должна быть здоровая. У нас очень мало спортивных залов. Чем нация будет здоровее, тем меньше будут пользоваться услугами аптек. Не будем забывать и о социально уязвимых слоях населения. Мы намерены развивать социальные полки в магазинах, чтобы со скидкой там могли приобретать товары пенсионеры, инвалиды, ветераны».

«Я буду ориентироваться на программу партии, но работу будем вести со всеми фракциями, общественными организациями. Учтем все, что будет на благо города. В мэрии будет создана коалиционная администрация, чтобы в структурных подразделениях были представлены все фракции БГК, а не только представители одной партии», - резюмировал Нурдин Абдылдаев.

Выборы мэра пройдут послезавтра, 11 января.