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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (29)

Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека

  «Я перестал давать разрешения на строительство в городе. Поэтому депутаты городского кенеша хотят уволить меня», — заявил сегодня мэр Бишкека Албек Ибраимов на встрече с жителями Октябрьского района столицы.

У градоначальника спросили о плане детальной планировки и предполагаемой застройке центра столицы.

«Как будут выкупаться дома у жителей? Ведь у мэрии нет денег», — спросили мэра.

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ПДП был заказан три года назад в Институте градостроительства. Это единственное учреждение, которое может планировать и проектировать профессионально. Но проект вызвал много вопросов не только у горожан, но и у мэрии. Его вернули на доработку.

Албек Ибраимов подчеркнул, что никто в мэрии не собирается забирать частную собственность. Ее будут выкупать.

«Город должен расти ввысь. Но пока не будет инфраструктуры, ни один институт, дающий разрешения на воду, канализацию, отопление, не пойдет на такое. У них нет мощностей. В связи с тем что ПДП сегодня не принят, точечная застройка прекратится. Дали под освоение юго-западную и юго-восточную части города — 970 гектаров», — рассказал мэр Бишкека.

Албек Ибраимов заверил, что если на том или ином участке будет запланирована, например, разбивка сквера или парка, то никакой застройщик не получит разрешение на строительство многоэтажки.

По словам Албека Ибраимова, именно такая жесткая позиция мэрии вызвала реакцию у депутатов столичного кенеша.

«Когда я не стал давать разрешения, это вызвало возмущение. Депутаты горкенеша хотят убрать мэра, потому что он не дает разрешения. Я работаю 2 года и 4 месяца. Не дал разрешение даже на строительство на месте ресторана «Нарын», хотя инвестор предлагал», — сказал Албек Ибраимов.
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