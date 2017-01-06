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Бишкек-24

И.о. мэра Бишкека Албека Ибраимова никто официально не приглашал на дебаты

Исполняющего обязанности мэра Бишкека Албека Ибраимова никто на дебаты официально не приглашал. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии.

Отметим, что кандидат на пост мэра столицы Нурдин Абдылдаев вызвал действующего градоначальника Албека Ибраимова на открытые дебаты.

По его мнению, в Бишкеке уже длительное время проводятся безальтернативные выборы мэра, в которых абсолютно нивелирована роль горожан.

«Депутаты Бишкекского горкенеша должны помнить, что они представляют голоса своих избирателей. Выборы мэра должны быть не просто решением 45 человек, а отражением интересов всех жителей Бишкека. Поэтому важно, чтобы бишкекчане принимали активное участие в избирательном процессе», - цитируют Абдылдаева в секретариате фракции «Онугуу-Прогресс».

Нурдин Абдылдаев утверждает, что один из способов вовлечения бишкекчан в выборы мэра – это показ дебатов на одном из телеканалов с возможностью задавать вопросы в прямом эфире. Кандидат добавил, что действующий мэр Албек Ибраимов должен принять этот вызов в интересах горожан.

«Если мэр действительно работает эффективно и добросовестно, то ему нечего бояться. Дебаты – это не только инструмент состязания, но и определенный способ отчетности перед бишкекчанами. Албек Ибраимов должен открыто рассказать горожанам о своих планах и результатах работы», - говорится в сообщении.

Нурдин Абдылдаев ранее занимал должность губернатора Иссык-Кульской области, а также был депутатом Жогорку Кенеша.

«Мэр готов к открытому диалогу. Но пока было только устное заявление в СМИ о дебатах. Официально с предложением их организовать к нам никто не обращался», - отметили в мэрии.

Выборы пройдут уже в следующую среду, 11 января.
Ссылка: https://24.kg/bishkek_24/42760/
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