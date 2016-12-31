Бишкекчан приглашают на площадь Ала-Тоо. Сегодня будет весело!

Мэрия города Бишкека приглашает столичных жителей встретить Новый 2017 год вместе на площади Ала-Тоо.

На вечер 31 декабря муниципалитет подготовил интересную праздничную программу для горожан и гостей Бишкека, которая будет состоять из утреннего и вечернего блоков.

Утренний блок начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время пройдет новогодний концерт для детей.

Вечерний блок стартует в 20.00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.

Далее эстафету передадут радиостанции «Кыргызстан обондору», которая организует концерт.

Завершится встреча Нового года в полночь праздничным салютом.