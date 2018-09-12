Аренда учебников. В Панфиловском районе школьнику не дали книги

В школе-лицее № 1 города Каинды Панфиловского района Чуйской области ученику шестого класса не выдали учебники, потому что родители не оплатили их аренду. Об этом 24.kg рассказала мама ученика.

По ее словам, на родительском собрании в начале года им сообщили о введении арендной платы за учебники для шестого класса. За десять книг надо заплатить 250 сомов.

«У меня трое детей. Все школьники. Работает только муж. Я объяснила учителю, что сейчас не могу внести плату за книги. Мы не отказываемся платить, я просто попросила подождать до конца месяца, когда муж получит зарплату. Но моему ребенку не дали книги. Учитель сказала, что выдаст их только после оплаты», — поделилась проблемой родительница.

В Министерстве образования и науки 24.kg проинформировали, что это незаконно.

«Согласно письму Министерства образования и науки, аренду за учебники собирают только с ноября 2018 года. При этом учителя и директора не имеют права собирать средства, родители перечисляют их через банковские отделения или терминалы», — прокомментировали ситуацию в Минобразе.

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