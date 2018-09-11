По встречке на Байтика Баатыра. Несколько водителей маршруток нарушили ПДД

Сразу несколько маршрутных такси выехали на полосу встречного движения на улице Байтика Баатыра. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Бусы маршрутов № 145 (B1945AH), 172, 144 (S6763AS), а также автомобиль с госномером B0554AE выехали на встречку», — написал он.

Другой читатель также прислал сообщение о нарушении ПДД: на проспекте Чуй водитель повернул на улицу Шопокова, где запрещен левый поворот.

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