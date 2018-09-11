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Агент 024

По встречке на Байтика Баатыра. Несколько водителей маршруток нарушили ПДД

Сразу несколько маршрутных такси выехали на полосу встречного движения на улице Байтика Баатыра. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Бусы маршрутов № 145 (B1945AH), 172, 144 (S6763AS), а также автомобиль с госномером B0554AE выехали на встречку», — написал он.

Другой читатель также прислал сообщение о нарушении ПДД: на проспекте Чуй водитель повернул на улицу Шопокова, где запрещен левый поворот.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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