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Агент 024

Читатели жалуются на паркующихся в неположенных местах

Читатели жалуются на паркующихся в неположенных местах. Фотографии и видео они прислали на WhatsApp 24.kg.

«На пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской таксисты заполонили автобусную остановку. Водители общественного транспорта вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части. Куда смотрит ГУОБДД?» — написал бишкекчанин.

Другой читатель сообщил, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева машины паркуются под светофором, на пешеходном переходе и под деревьями.

«ГУОБДД вообще не замечает этот беспорядок», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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