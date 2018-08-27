Энергетики восстановили свет в подъезде дома № 77 на улице Масалиева в микрорайоне «Джал». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».

Электромонтеры группы внутридомовых сетей Западного РЭС устранили дефект в воскресенье, 26 августа. Электроснабжение подъезда восстановлено.

Напомним, жители пожаловались, что из-за подключения новых домов к трансформатору их подъезд остался без света.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.