20:50
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Агент 024

Энергетики восстановили свет в подъезде дома № 77 на улице Масалиева

Энергетики восстановили свет в подъезде дома № 77 на улице Масалиева в микрорайоне «Джал». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».

Электромонтеры группы внутридомовых сетей Западного РЭС устранили дефект в воскресенье, 26 августа. Электроснабжение подъезда восстановлено.

Напомним, жители пожаловались, что из-за подключения новых домов к трансформатору их подъезд остался без света.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В микрорайоне «Джал» пропал свет в подъезде дома. Электрики бессильны
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке кафе &laquo;Байсуу&raquo; открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза В Бишкеке кафе «Байсуу» открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза
Жители жалуются на&nbsp;ларек в&nbsp;центре Бишкека Жители жалуются на ларек в центре Бишкека
В&nbsp;Бишкеке эвакуатор оторвал бампер неправильно припаркованной машины В Бишкеке эвакуатор оторвал бампер неправильно припаркованной машины
Автолюбители возмущаются, почему не&nbsp;убрали знак, создающий аварийные ситуации Автолюбители возмущаются, почему не убрали знак, создающий аварийные ситуации
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник