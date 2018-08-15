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Агент 024

Правила не для всех. В Бишкеке их нарушают и сотрудники ГУОБДД

Читатели 24.kg продолжают присылать на редакционный номер WhatsApp фото и видео с нарушениями правил дорожного движения в Бишкеке. На этот раз попался и сотрудник ГУОБДД.

Нарушение зафиксировали в районе рынка «Мадина». «Сделали улицу, и так парковаться, как сотрудник ГУОБДД и стоящие дальше машине, здесь нельзя. Из-за него другим водителям приходится выезжать на встречную полосу и пересекать сплошную линию. Одно нарушение порождает другие», — рассказал читатель.

«Удалось выяснить, что так припарковался прапорщик Бейшекеев. После замечания он сначала отмахнулся, но потом втихую переставил машину на парковку рынка. Показал фото другому инспектору и с трудом уговорил составить протокол о нарушении, но вряд ли дело пойдет дальше», — пояснил читатель.
По его словам, в районе рынка «Мадина» творится полный бардак. Но ни представители мэрии, ни сотрудники ГУОБДД не принимают мер, чтобы навести здесь хоть какой-то порядок.

Следующий «герой» припарковался на тротуаре на пересечении улиц Некрасова и Московской. «На замечания реагировал агрессивно, говорил, что сотрудник ГКНБ, угрожал всех закрыть», — сообщили читатели.

И еще одно нарушение, которое зафиксировали «агенты 024», — езда по встречной полосе. Судя по номеру на джипе, в нем наверняка человек тоже непростой, а заодно и плюющий на все ПДД.
Естественно, не только столица славится нарушителями. В последнее время читатели шлют сообщения из других городов. Так, например, паркуются на тротуарах в Караколе. На замечания огрызаются.
А так в том же Караколе таксисты реагируют на красный сигнал светофора. Даже и не знаешь, что сказать.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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