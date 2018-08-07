Хозяева бишкекских дорог. Фото тех, кому плевать на правила

Читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию фотографии нарушителей Правил дорожного движения. Мы собрали очередную подборку тех, кому в Бишкеке плевать на ПДД.

Водитель проехал по тротуару. Фото читатель сделал в Рабочем городке, на пересечении улиц Гагарина и Некрасова.

Похоже, столичные водители стали забывать, что тротуары предназначены для пешеходов. «Это на Льва Толстого и Матросова. Выходите, товарищи, на проезжую часть, пусть вас там собьют», — пишет очевидец очередного нарушения.

«Вот так просто остановился на пешеходном переходе на пересечении Жибек Жолу и Курманджан Датки. При этом и светофор красный», — сообщил еще один читатель

«Интересно, когда наведут порядок на улице Московской? Движение по встречной, как и парковка, тут давно стало нормой», — отмечает читатель.

Кстати, и редакцииинтересно: если такое стало там нормой, то где доблестные инспекторы ГУОБДД?

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