Как водители в Бишкеке нарушают правила. Фото от читателей

Когда в Бишкеке заработает много раз обещанный «Безопасный город», неизвестно. Тем временем водители ничего не боятся и нарушают все мыслимые правила. Об этом свидетельствуют присылаемые читателями 24.kg на редакционный номер WhatsApp фотографии.

Паркуемся, как душа пожелает, — машина перегородила проход по тротуару. Произошло это в 7-м микрорайоне на улице Безымянной.

Видимо, братишка предыдущего припарковался и вовсе на встречной полосе, да еще и под светофором.

Похоже, понятие встречной полосы в Бишкеке давно каждый понимает как хочет. Ну а то, что это полоса общественного транспорта, — плевать.

Не менее показательное нарушение — стоянка под запрещающим знаком, да еще и под угрозой эвакуации автомобиля. Но водители у нас ничего не боятся.

«Водитель, видимо, не знает, где стоп-линия, поэтому останавливается прямо на пешеходном переходе», — комментирует следующую фотографию еще один читатель