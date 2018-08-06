Как водители в Бишкеке нарушают правила. Фото от читателей

Когда в Бишкеке заработает много раз обещанный «Безопасный город», неизвестно. Тем временем водители ничего не боятся и нарушают все мыслимые правила. Об этом свидетельствуют присылаемые читателями 24.kg на редакционный номер WhatsApp фотографии.
Паркуемся, как душа пожелает, — машина перегородила проход по тротуару. Произошло это в 7-м микрорайоне на улице Безымянной.
Не менее показательное нарушение — стоянка под запрещающим знаком, да еще и под угрозой эвакуации автомобиля. Но водители у нас ничего не боятся.