Мусорные баки в «Востоке-5» вернули на место. Но площадку еще не доделали

Мусорные баки в «Востоке-5» переставили на место. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии.

Напомним, читатели дважды писали, что мусорные баки установлены перед заездом в микрорайон «Восток-5», рядом с городским театром и акимиатом Свердловского района, на внутримикрорайонной узкой дороге. Они просили убрать их на прежнее место.

Сначала городские власти обещали сделать это до конца июня. Однако в сроки не уложились. Реакция последовала после второго обращения.

В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники «Тазалыка» переставили баки на место.

«Подрядная организация установила каркас для контейнерной площадки, в ближайшее время работы завершатся», — отметили в муниципалитете.

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