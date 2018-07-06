23:01
USD 68.25
EUR 79.80
RUB 1.08
Агент 024

Мусорные баки в «Востоке-5» вернули на место. Но площадку еще не доделали

Мусорные баки в «Востоке-5» переставили на место. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии.

Напомним, читатели дважды писали, что мусорные баки установлены перед заездом в микрорайон «Восток-5», рядом с городским театром и акимиатом Свердловского района, на внутримикрорайонной узкой дороге. Они просили убрать их на прежнее место.

Сначала городские власти обещали сделать это до конца июня. Однако в сроки не уложились. Реакция последовала после второго обращения.

В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники «Тазалыка» переставили баки на место.

«Подрядная организация установила каркас для контейнерной площадки, в ближайшее время работы завершатся», — отметили в муниципалитете.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.

Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Не первый раз. На Пишпеке площадки для мусорных баков стоят пустыми
Мусорные контейнеры в «Востоке-5» в этом месяце переместят на площадку
Жители «Востока-5» мучаются с мусорными контейнерами. Акима это не беспокоит
Еще несколько мусорных баков не установили на место. Теперь в «Кок-Джаре»
В Бишкеке построили площадки для мусорных контейнеров, а о них самих забыли
В жилмассиве «Арча-Бешик» мусорные баки стоят на проезжей части
На улице Гагарина мусорные баки поставили на тротуар
Чтобы выкинуть мусор в бак на улице Толстого, жители выходят на проезжую часть
Мусорные баки установили на пешеходном переходе в центре Бишкека
Чиновники отреагировали на жалобу «агента 024»
Популярные новости
Чиновников призывают к&nbsp;ответу. У&nbsp;здания Генпрокуратуры проходит пикет Чиновников призывают к ответу. У здания Генпрокуратуры проходит пикет
Иностранцы в&nbsp;шоке от&nbsp;инфраструктуры пограничного поста &laquo;Ак-Жол&raquo; Иностранцы в шоке от инфраструктуры пограничного поста «Ак-Жол»
Топчаны в&nbsp;ущельях. Кто дает разрешение на&nbsp;их&nbsp;установку Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку
Мгновения жизни. Ала-Арча, Байтик и&nbsp;иссык-кульская Сказка Мгновения жизни. Ала-Арча, Байтик и иссык-кульская Сказка
Бизнес
Сэкономьте на&nbsp;мобильной связи MegaCom до&nbsp;1&nbsp;440 сомов Сэкономьте на мобильной связи MegaCom до 1 440 сомов
Звони на&nbsp;мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО! Звони на мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО!
10&nbsp;ГБ Интернета В&nbsp;ПОДАРОК при заказе смартфона на&nbsp;OSTORE.KG 10 ГБ Интернета В ПОДАРОК при заказе смартфона на OSTORE.KG
Исламский финансовый центр &laquo;Бакай Банка&raquo; предлагает выгодную сделку&nbsp;&mdash; мурабаха Исламский финансовый центр «Бакай Банка» предлагает выгодную сделку — мурабаха