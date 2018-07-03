Жители села Бейшеке просят президента выполнить предвыборное обещание

Жители села Бейшеке Кеминского района просят президента выполнить предвыборное обещание. Об этом ИА «24.kg» сообщили сами сельчане.

По их словам, в течение 15 лет они не имеют доступа к чистой питьевой воде.

«Мы готовим из воды, которая поступает самотеком с гор. Для питья и стирки берем воду из арыка. Многие наши дети часто болеют болезнью Боткина и лечатся от гельминтов. Мы обеспокоены их будущим. Президент Сооронбай Жээнбеков во время выборов приезжал сюда и обещал обеспечить село чистой водой», — говорят сельчане.

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