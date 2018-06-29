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Падение складских поддонов попало в Книгу рекордов Гиннесса

Новый рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса, установили работники логистической компании Exporta Global. Об этом сообщил портал RG Digital.

Как отмечается, сотрудники фирмы выстроили змейкой 1337 складских палет (поддонов) в огромном складе и по команде толкнули первую «костяшку».

Безобидным развлечением кладовщиков Exporta Global заинтересовались представители компании Guinness World Records. Если с обычными костяшками домино зафиксированы десятки рекордов, то сделать то же с поддонами раньше никто не догадался.

Достижение зафиксировали по всем правилам и внесли в Книгу рекордов.
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