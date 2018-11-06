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Спорт

Британский экстремал стал первым, кто вплавь обогнул Великобританию

Фото ВВС. Росс Эджли говорит, что ему придется вспоминать, как ходить по земле

33-летний британец Росс Эджли стал первым в истории человеком, который вплавь обогнул Великобританию, преодолев расстояние в 2879 километров. Об этом сообщило ВВС.

Он стартовал 1 июня в городе Маргейт. Там же он и финишировал 4 ноября. Последние полтора километра он проплыл в компании 300 других пловцов, присоединившихся к нему, чтобы сделать финиш более зрелищным и триумфальным.

Росс Эджли хорошо известен во всем мире любовью к экстриму. Новое приключение он назвал Великим британским заплывом.

Британец провел в воде 157 дней, ни разу не выйдя на берег. Это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв.

Ежедневно Росс Эджли проплывал примерно по 12 километров. Самый длинный единовременный заплыв — 33,4 километра. Это расстояние он преодолел за 5 часов 25 минут.

Росс Эджли плыл в гидрокостюме, без ласт и лопаток для плавания. Его сопровождал на катамаране профессиональный моряк Мэттью Найт.

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Для Росса Эджли специально разработали программу питания. Очень важную роль в рационе играли бананы. Он съел их более 500 штук.

Ступив на землю, Росс Эджли сказал, что, несмотря на то, что ему придется вспоминать, как ходить по твердой поверхности, он не устал и вскоре придумает новое испытание.

Имя Росса Эджли давно в Книге рекордов Гиннесса: в апреле 2016 года он за 19 часов забрался по веревке на высоту равную высоте Эвереста. За два месяца до этого пробежал марафон, таща за собой автомобиль.
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