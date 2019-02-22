Актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

Актера Хью Джекмана внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную роль супергероя. Об этом сообщили «Известия».

Наряду с Хью Джекманом, сыгравшим в фильмах Marvel Росомаху, рекорд установил и Патрик Стюарт, который на протяжении 16 лет и 228 дней играл профессора Чарльза Ксавьера.

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Имена актеров появятся в книге в 2020 году. Именно тогда выйдет обновленное издание.

По словам Хью Джекмана, он всегда мечтал установить какой-нибудь рекорд, а в детстве даже пытался с братом сыграть самую продолжительную партию в бадминтон.

Первый фильм о людях-X вышел в 2000 году. В 2017-м показали последнюю на сегодня картину сериала о Росомахе — «Логан».