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Агент 024

Вину не признал. Водитель припарковался на остановке общественного транспорта

Возле ЦОН Ленинского района, на бульваре Эркиндик, водители паркуются на остановке общественного транспорта. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Водитель красного Volkswagen Passat заехал на остановку. Получив замечание на свое нарушение, разразился нецензурной бранью. Впоследствии попытался развязать потасовку и вырвать из рук сотовый телефон. Машину с остановки так и не убрал», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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