Вину не признал. Водитель припарковался на остановке общественного транспорта

Возле ЦОН Ленинского района, на бульваре Эркиндик, водители паркуются на остановке общественного транспорта. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Водитель красного Volkswagen Passat заехал на остановку. Получив замечание на свое нарушение, разразился нецензурной бранью. Впоследствии попытался развязать потасовку и вырвать из рук сотовый телефон. Машину с остановки так и не убрал», — написал читатель.

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