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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (107)

Сделали, как было. Мэрия ответила про пешеходный переход, ведущий в арык

Дорожная разметка на проспекте Айтматова нанесена без изменений, в том же виде, в каком существовала раньше, а пешеходный переход был на этом месте много лет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Дорожные работы на проспекте Айтматова проходили в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека», который предусматривает только замену дорожного полотна и установку новых дорожных бордюров. Таким образом, все, что выходит за пределы проезжей части, уже не затрагивается», — написали в мэрии.

Но МП «Бишкекасфальтсервис» запланировал ремонт тротуаров на этом участке дороги. Во время их обустройства также сделают и подходы к пешеходному переходу.

Напомним, накануне читатели сообщили, что пешеходный переход на недавно открытом после ремонта проспекте Ч.Айтматова ведет в арык. 

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