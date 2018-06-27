19:13
USD 68.09
EUR 79.48
RUB 1.08
Агент 024

Перерегистрация машин. Возле ГРС очереди на осмотр автомобилей

Возле Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) в Бишкеке образовались очереди на технический осмотр автомобилей. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, своей очереди на техосмотр приходится ждать несколько часов. А все потому, что этим занимается всего один человек. Кроме того, водители жалуются на то, что им приходится дважды проходить осмотр — при снятии машины с учета и оформлении по новому месту регистрации.

«Льготная кампания по перерегистрации автомобилей заканчивается на этой неделе. Сейчас у нас очень большой наплыв желающих переоформить машину. Отсюда и очереди. Что касается повторного осмотра, то его быть не должно. Когда владелец транспортного средства в первый раз проходит осмотр, ему дают соответствующую бумагу. Если он ее потеряет или забудет, только тогда осмотр придется проходить во второй раз», — прокомментировали в ГРС ситуацию.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Опять халтура. Пешеходный переход в Бишкеке на проспекте Айтматова ведет в арык
С начала льготной кампании машины переоформили 96,4 тысячи кыргызстанцев
В ЖК наконец обратили внимание на проблемы автовладельцев. Требуют наказать ГРС
На пересечении проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра меняют коммуникации
Жители попросили заасфальтировать переулок. Власти пообещали
Хотели как лучше... Как равнодушие чиновников бесит автолюбителей Кыргызстана
Серые схемы в ГРС. Машины оформляли без таможенной очистки
Депутат предложил отменить перерегистрацию автомобильных номеров
На площади Победы плохо организован полив
Глава ГРС поручила устранить посредников в регистрации транспортных средств
Популярные новости
Акула пыталась напасть на&nbsp;бегемотов, но&nbsp;получила жесткий отпор Акула пыталась напасть на бегемотов, но получила жесткий отпор
Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и&nbsp;нарынский Таш-Рабат Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат
Футбольные болельщики готовы стоять в&nbsp;очереди, чтобы попасть в&nbsp;Мавзолей Ленина Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
На&nbsp;улице Московской образовалась пробка На улице Московской образовалась пробка
Бизнес
Лето на&nbsp;высоких скоростях вместе с&nbsp;MegaCom Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom
Избран председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого