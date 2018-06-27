Перерегистрация машин. Возле ГРС очереди на осмотр автомобилей

Возле Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) в Бишкеке образовались очереди на технический осмотр автомобилей. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, своей очереди на техосмотр приходится ждать несколько часов. А все потому, что этим занимается всего один человек. Кроме того, водители жалуются на то, что им приходится дважды проходить осмотр — при снятии машины с учета и оформлении по новому месту регистрации.

«Льготная кампания по перерегистрации автомобилей заканчивается на этой неделе. Сейчас у нас очень большой наплыв желающих переоформить машину. Отсюда и очереди. Что касается повторного осмотра, то его быть не должно. Когда владелец транспортного средства в первый раз проходит осмотр, ему дают соответствующую бумагу. Если он ее потеряет или забудет, только тогда осмотр придется проходить во второй раз», — прокомментировали в ГРС ситуацию.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.