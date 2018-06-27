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Защита от нечисти. Судья в Уфе обсыпала зал судебных заседаний солью

В Уфе судья обсыпала зал судебных заседаний дорожками соли, а свой стол заключила в круг. Об этом сообщило агентство proufu.ru.

Общественные деятели подали новый иск в связи с нарушением прав уфимцев на чистую питьевую воду. Когда истцы прошли в зал суда, они увидели, что на полу рассыпана соль. Соляной дорожкой обведен и стол судьи. Судья Наиля Идиатова объяснить необходимость соляных дорожек отказалась и все вопросы по этому поводу игнорировала.

«Это же маразм, нездоровое поведение. Буду ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой. Она представляет Российскую Федерацию и так нездорово себя ведет», — сказала правозащитница Альмира Жукова.

Соль — самый популярный в мире оберег от нечисти.

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