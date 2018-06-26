Где автобусы? Бишкекчане жалуются на отсутствие общественного транспорта

Бишкекчане жалуются на отсутствие автобусов, особенно в выходные. Об этом они сообщили на WhatsApp ИА «24.kg».

«Я не могу понять, какие у нас проблемы с муниципальным транспортом. Особенно в выходные. В субботу пришлось 50 минут ждать автобус № 6. Живем в жилмассиве «Кок-Джар». Спешили в 4-ю городскую больницу. По словам водителя, на линии было только три машины. А что с остальными автобусами? Альтернативных маршруток по этому направлению нет. Приходится ждать автобус», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.