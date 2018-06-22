Жители села Александровка жалуются на некачественный уголь. Об этом они заявили ИА «24.kg».

По их словам, айыл окмоту закупил 836 тонн угля для школ и детских садов по тендеру, но топливо низкосортное. «Это просто какая-то пыль. Как таким углем можно отапливать? Мы настаиваем на проведении повторного тендера», — заявили сельчане.

Они добавили, что обращались в местную администрацию, но ответа так и не получили.

В айыл окмоту ИА «24.kg» пояснили, что уголь закупили через тендер, который провели в соответствии с законом.

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