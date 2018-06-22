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Агент 024

Жители села Александровка жалуются на некачественный уголь

Жители села Александровка жалуются на некачественный уголь. Об этом они заявили ИА «24.kg».

По их словам, айыл окмоту закупил 836 тонн угля для школ и детских садов по тендеру, но топливо низкосортное. «Это просто какая-то пыль. Как таким углем можно отапливать? Мы настаиваем на проведении повторного тендера», — заявили сельчане.

Они добавили, что обращались в местную администрацию, но ответа так и не получили.

В айыл окмоту ИА «24.kg» пояснили, что уголь закупили через тендер, который провели в соответствии с законом. 

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