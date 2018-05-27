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Мгновения жизни. Таинственное Кель-Суу и ночной перевал Отмок

Вы готовы к новому путешествию по нашему прекрасному и неповторимому Кыргызстану? Мы-то точно хорошо подготовились, а заодно в качестве сюрприза выбрали отправной точкой необычное место.

Небесно-голубое озеро Кель-Суу находится в Нарынской области на высоте 3514 метров — в долине Кок-Кыя, неподалеку от границы с Китаем. От Бишкека до него около 550 километров.

Озеро сформировалось сотни тысяч лет назад из-за разрушения горного массива. У него вытянутая форма: при длине 9 километров ширина его 0,5-2 километра. Именно туда добрался один из авторов нашей рубрики — Азиз Момункулов.

Теперь переберемся на южный берег Иссык-Куля. Именно там находится одно из потрясающих ущелий Кыргызстана — Сказка. В нем побывал Ильнур Набиев и поделился с нами впечатлениями.

Через озеро движемся к северному берегу, где в Григорьевском ущелье сделал осеннюю фотографию еще один наш постоянный автор — Орынбек Асилбаев. Буйство красок словами не опишешь, так что просто наслаждаемся этой картиной.

Фото Орынбека Асилбаева. Осень. Чон-Ак-Суу, Григорьевское ущелье

Теперь двинемся на запад и неподалеку от Бишкека заглянем в одно из ущелий. Там по дороге к озеру Коль-Тор сделала замечательный снимок Уулжан.

Фото Уулжан. В районе озера Коль-Тор

Поворачиваем на юг. Здесь, конечно, не миновать дороги Бишкек — Ош и ее ответвления в направлении Таласской области. Туда можно попасть через перевал Отмок, где, проезжая, Урмат Казакбаев и сделал фотографию.

Фото Урмата Казакбаева. Перевал Отмок, 29 апреля

Но вот мы и на юге. Еще один наш автор, Улан, сделал снимок на 600-м километре дороги Бишкек — Ош, которым и поделился с читателями сайта.

Фото Улана. 600-й километр дороги Бишкек — Ош

Узгенский район попадает в нашу рубрику не так часто, поэтому задержимся здесь вместе с Мамасалы Ташматовым, сделавшим серию снимков в окрестностях Узгена.

На этом мы и завершим сегодняшнее турне по Кыргызстану. Но это лишь перерыв на неделю, и мы уже готовим новое путешествие. Так что порция новых впечатлений вам гарантирована.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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