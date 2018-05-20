Мгновения жизни. Игры иссык-кульского солнца и хижина Рацека

Читатели продолжают радовать нас прекрасными фотографиями, сделанными в разных уголках Кыргызстана. Мы же делимся ими со всеми остальными и продолжаем удивляться, насколько необычайно красива и разнообразна наша страна.

Сегодня мы начнем путешествие из города Узгена. Да, у нас есть традиция отправляться в путь то из Бишкека, то из Оша, но мы постоянно меняем правила. Так что начинает сегодня снимок одного из наших постоянных авторов — Улана.

Фото Улана. Узгенский комплекс

Теперь отправимся на север Кыргызстана и заглянем в Таласскую область. А точнее — в Бакай-Атинский район, где расположено ущелье Табылгаты с его знаменитыми арчовыми лесами. Там побывал уже хорошо известный читателям наш постоянный автор Айбек Султанов.

Но вот мы добрались и до Чуйской области. Здесь, примерно в сотне километров от Бишкека, расположено живописное озеро Коль-Тор. О своем путешествии к нему рассказала в фотографиях Уулжан. Когда завершился поход, она смогла увидеть красоту горного озера и не забыла поделиться впечатлениями со всеми нашими читателями.

Немного задержимся в Чуйской области и совершим поход к известной хижине Рацека (Ак-Сай), расположенной в Ала-Арчинском ущелье. Нас пригласил туда Тимур Жусупов, с которым мы уже дважды отправлялись в видеотуры по красивейшим ущельям.

Прогулялись по горам, а теперь полюбуемся неповторимыми иссык-кульскими закатами. В исполнении же Орынбека Асилбаева они приобретают еще и некую чарующую таинственность.

Фото Орынбека Асилбаева. Закат на Иссык-Куле, село Корумду

Красиво? А что вы скажете об играх солнца с водой Иссык-Куля? Целую коллекцию на эту тему собрал еще один наш постоянный автор — Мамасалы Ташматов.

Посетим сегодня и еще одно озеро — Сон-Куль. Оно гораздо меньше Иссык-Куля, но не менее известное. А в прогулку к нему в Нарынскую область нас пригласил Ильнур Набиев. И мы с радостью откликнулись.

Пожалуй, на сегодня это все. Надеемся, вам понравилось то, что мы смогли собрать с помощью наших уже постоянных авторов. Кстати, вы легко можете пополнить их ряды.

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