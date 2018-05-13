Мгновения жизни. Пастухи Токтогула и водопад Абшир-Ата

В начале мая из-за множества праздников недели летят так быстро... Не успели оглянуться, а уже время выпускать нашу постоянную рубрику «Мгновения жизни».

Если в прошлый раз мы завершили путешествие на Иссык-Куле, то сегодня решили именно отсюда начать вояж. А почему нет? А поможет нам Андрей Колесников, приславший большую галерею фотографий его родного поселка — Пристань-Пржевальск, что в пригороде Каракола.

Теперь двинемся в сторону Бишкека и на выезде из Иссык-Кульской области, в начале Боомского ущелья, полюбуемся каньоном Кок-Мойнок. Его запечатлел наш постоянный автор Уулжан.

Фото Уулжан. Каньон Кок-Мойнок

Вот мы и добрались до Чуйской области. Тимур Жусупов предлагает вмести с ним и его друзьями отправиться в поход на Аламединский водопад, где они побывали в марте этого года. В ролике присутствуют не только красивые виды Аламединского ущелья, но и юмор. Так что получите двойное удовольствие.

Продолжаем двигаться на запад. И вот мы уже в Таласской области. А именно в Бакай-Атинском районе, красотой которого поделился с нами Айбек Султанов.

Не обойдем сегодня вниманием и юг Кыргызстана. По дороге туда обязательно проезжаешь одно из самых красивейших ущелий Кыргызстана — Чычкан. И в этом мы еще раз убедимся с помощью Мамасалы Ташматова.

Следующий снимок, сделанный в селе Бала-Чычкан Токтогульского района, прислал один из постоянных авторов рубрики — Орынбек Асилбаев. Наверняка вы, как и мы, по достоинству оцените его очередную работу.

Фото Орынбека Асилбаева. Пастухи на привале

Вот и добрались мы до Ошской области. Улан — другой наш постоянный автор — пригласил посетить водопад Абшир-Ата. Это одно из священных мест республики.

Фото Улана. Водопад Абшир-Ата

«По легенде, давным-давно странник ударил посохом по скале, и из нее полилось молоко. Но позже оно исчезло, зато кристально чистая вода осталась», — написал Улан.

Фото Улана. Водопад Абшир-Ата

На этом мы сегодня и остановимся. Надеемся, очередное путешествие по Кыргызстану доставило вам удовольствие. А если появилось желание поделиться своими фотографиями с читателями ИА «24.kg», будем только рады.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!