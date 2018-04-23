Демонтированный мэрией незаконный навес в «Учкуне» опять на прежнем месте

Демонтированный в декабре 2017 года мэрией незаконно установленный навес в микрорайоне «Учкун» опять поставили на прежнем месте. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Напомним, 21 сентября 2016 года жильцы дома 24а самовольно установили во дворе многоквартирного дома навес для личного автомобиля. Бишкекглавархитектура тогда ответила, что конструкция подлежит демонтажу.

«В конце 2017 года управление мэрии его демонтировало, но не изъяло. Через два месяца владельцы опять самовольно установили навес», — написали читатели.

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