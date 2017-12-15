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Агент 024

«Агент 024»: Бишкекглавархитектура год не может снести незаконный навес

Жители дома №24а в микрорайоне «Учкун» 21 сентября 2016 года самовольно установили во дворе многоквартирного дома навес для личного автомобиля. Тогда на жалобы других жильцов Бишкекглавархитектура ответила, что он подлежит демонтажу. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg».

По его данным, Бишкекглавархитектура до сих пор навес не убрала.

Кроме того, с северной стороны во дворе дома №20 в микрорайоне «Учкун» более десяти лет назад установлено три металлических гаража. Читатель интересуется, законны ли они.   

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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